В центре Ростова движение на десятках улиц парализовало колоссальными пробками

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Во вторник, 17 октября, на «Яндекс. Картах» появилась информация о колоссальных пробках восьмибалльных пробках в центре Ростова, сковавших основные транспортные артерии города.
Предположительно, причиной пробок стал час пик и ДТП на площади Гагарина, из-за которых полностью остановилось движение на примыкающих улицах. Теперь на проезд проспекта Ворошиловского до площади Гагарина потребуется около 40 минут, от ТРК «Горизонт» до площади Гагарина, 8 километров, придется ехать 25 минут.
Кроме того, парализовано движение на улице Максима Горького, Большой Садовой, Текучева, Малюгиной, Варфоломеева, Чехова, Станисловского, Седова и Кировскому проспекту. Транспортная обстановка настолько напряженная, что пробки становятся только хуже.
Журналисты запросили информацию у ГИБДД о возможных ДТП в центре Ростова, которые способны вызвать транспортный коллапс, однако официального комментария пока не поступило.
Ранее в Ростовской области одновременно возникли несколько крупных пробок.