В центре Ростова движение на десятках улиц парализовало колоссальными пробками

Предположительно, причиной пробок стал час пик и ДТП на площади Гагарина, из-за которых полностью остановилось движение на примыкающих улицах. Теперь на проезд проспекта Ворошиловского до площади Гагарина потребуется около 40 минут, от ТРК «Горизонт» до площади Гагарина, 8 километров, придется ехать 25 минут.