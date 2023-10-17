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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В центре Ростова движение на десятках улиц парализовало колоссальными пробками

В центре Ростова движение на десятках улиц парализовало колоссальными пробками

17 октября 2023, 16:21
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова движение на десятках улиц парализовало колоссальными пробками

Центр Ростова сковало восьмибалльными пробками вечером 17 октября

В центре Ростова 17 октября улицы сковало многокилометровыми пробками, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

Во вторник, 17 октября, на «Яндекс. Картах» появилась информация о колоссальных пробках восьмибалльных пробках в центре Ростова, сковавших основные транспортные артерии города.

Предположительно, причиной пробок стал час пик и ДТП на площади Гагарина, из-за которых полностью остановилось движение на примыкающих улицах. Теперь на проезд проспекта Ворошиловского до площади Гагарина потребуется около 40 минут, от ТРК «Горизонт» до площади Гагарина, 8 километров, придется ехать 25 минут.

Фото: Яндекс Карты

Кроме того, парализовано движение на улице Максима Горького, Большой Садовой, Текучева, Малюгиной, Варфоломеева, Чехова, Станисловского, Седова и Кировскому проспекту. Транспортная обстановка настолько напряженная, что пробки становятся только хуже.

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Журналисты запросили информацию у ГИБДД о возможных ДТП в центре Ростова, которые способны вызвать транспортный коллапс, однако официального комментария пока не поступило.

Ранее в Ростовской области одновременно возникли несколько крупных пробок.

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