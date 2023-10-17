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В Волгодонске 13-летний мальчик погиб при падении с шестого этажа недостроя

В Волгодонске 13-летний мальчик погиб при падении с шестого этажа недостроя

17 октября 2023, 15:24
Фото: 1MI
В Волгодонске 13-летний мальчик погиб при падении с шестого этажа недостроя

В Волгодонске начали проверку из-за гибели ребенка при падении с недостроя

В Ростовской области начали проверку по факту гибели несовершеннолетнего мальчика, упавшего с недостроенного здания, об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ.

Вечером вторника, 17 октября, в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области объявили о начале проверки по факту гибели 13-летнего мальчика.

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По предварительной информации, несовершеннолетний житель Волгодонска рухнул вниз с шестого этажа недостроя, расположенного на улице Гагарина. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, ставшие причиной его гибели.

В настоящий момент следователи находятся на месте трагедии, чтобы узнать, что привело к гибели подростка, и как мальчик оказался в недостроенном здании.

Днем ранее объявили о гибели мальчика, забравшегося на грузовой состав и получившего удар током.

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