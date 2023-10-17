В Волгодонске 13-летний мальчик погиб при падении с шестого этажа недостроя

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Вечером вторника, 17 октября, в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области объявили о начале проверки по факту гибели 13-летнего мальчика.
По предварительной информации, несовершеннолетний житель Волгодонска рухнул вниз с шестого этажа недостроя, расположенного на улице Гагарина. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, ставшие причиной его гибели.
В настоящий момент следователи находятся на месте трагедии, чтобы узнать, что привело к гибели подростка, и как мальчик оказался в недостроенном здании.
Днем ранее объявили о гибели мальчика, забравшегося на грузовой состав и получившего удар током.