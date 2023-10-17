Владелец «Раки и гады» в Ростове заявил, что ресторан не закроется из-за пожара

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Напомним, во вторник, 17 октября, в центре Ростова вспыхнул пожар. В МЧС объявили, что источник огня находился в ресторане «Раки и гады» и охватил 100 квадратных метров. Предположительной причиной этого назвали короткое замыкание.
Однако уже после ликвидации огня владелец ресторана «Раки и гады» Вадим Кузнецов объявил, что здание не горело.
«Задымилась кровля, на данный момент все хорошо», — сообщил в соцсетях владелец заведения. Через некоторое время ресторан возобновит свою работу в нормальном режиме, однако точная дата пока не сообщалась.
«Теперь к названию заведения можно добавить — „Копченые Раки и Гады“», — пошутили ростовчане в комментариях в соцсетях, однако другие посетители пожелали заведению быстрее вернуться к нормальной работе.