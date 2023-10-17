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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Владелец ростовского ресторана рассказал, когда «Раки и гады» вернутся к работе

Владелец «Раки и гады» в Ростове заявил, что ресторан не закроется из-за пожара

17 октября 2023, 13:26
Фото: PxHere
Владелец ростовского ресторана рассказал, когда «Раки и гады» вернутся к работе

Владелец «Раки и гады» прокомментировал пожар в ростовском ресторане

В Ростове владелец ресторана «Раки и гады» поделился подробностями пожара 17 октября, об этом он сообщил в собственном аккаунте в запрещенной на территории РФ соцсети.

Напомним, во вторник, 17 октября, в центре Ростова вспыхнул пожар. В МЧС объявили, что источник огня находился в ресторане «Раки и гады» и охватил 100 квадратных метров. Предположительной причиной этого назвали короткое замыкание.

Фото: Соцсети Вадима Кузнецова

Однако уже после ликвидации огня владелец ресторана «Раки и гады» Вадим Кузнецов объявил, что здание не горело.

«Задымилась кровля, на данный момент все хорошо», — сообщил в соцсетях владелец заведения. Через некоторое время ресторан возобновит свою работу в нормальном режиме, однако точная дата пока не сообщалась.

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«Теперь к названию заведения можно добавить — „Копченые Раки и Гады“», — пошутили ростовчане в комментариях в соцсетях, однако другие посетители пожелали заведению быстрее вернуться к нормальной работе.

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