Власти взялись за решение проблемы нехватки автобусов №25

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Жители Ростова пожаловались на острую нехватку автобусов №25. Они следуют с ГПЗ-10 до микрорайона Верхний Темерник. Маршрут является достаточно длинным, а потому дождаться автобуса, тем более при дефиците транспорта, проблематично.
«Самый пик, когда люди едут домой с работы. На 25 маршруте 1 (один!) автобус. […] Когда будет адекватное количество автобусов на маршруте 25?» — пишут на сайте благоустройства ростовчане.
Отметим, что маршрут №25 обслуживают автобусы малой вместимости, а потому мест в них часто не хватает.
Власти Ростова заявили, что жалоба находится в работе.
Ранее ростовчан ужаснуло состояние дороги на улице Малиновского.