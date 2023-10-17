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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

После жалоб ростовчан власти решат проблему нехватки автобусов №25

Власти взялись за решение проблемы нехватки автобусов №25

17 октября 2023, 06:56
Фото: rostov-gorod.ru
После жалоб ростовчан власти решат проблему нехватки автобусов №25
В Ростове местные жители просят увеличить количество автобусов №25, свою жалобу они разместили на сайте благоустройства города.

Жители Ростова пожаловались на острую нехватку автобусов №25. Они следуют с ГПЗ-10 до микрорайона Верхний Темерник. Маршрут является достаточно длинным, а потому дождаться автобуса, тем более при дефиците транспорта, проблематично.

«Самый пик, когда люди едут домой с работы. На 25 маршруте 1 (один!) автобус. […] Когда будет адекватное количество автобусов на маршруте 25?» — пишут на сайте благоустройства ростовчане.

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Отметим, что маршрут №25 обслуживают автобусы малой вместимости, а потому мест в них часто не хватает.

Власти Ростова заявили, что жалоба находится в работе.

Ранее ростовчан ужаснуло состояние дороги на улице Малиновского.

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