ЮФУ отметил свое 108-летие

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В мероприятии приняли участие выпускники, студенты, преподаватели, сотрудники Южного федерального университета и приглашенные гости.
Главный советник департамента правоохранительной деятельности, обороны и безопасности Аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Александр Смирнов поздравил ЮФУ со 108-летием, и отметил высокую ценность сохранения университетом лучших традиций развития науки и высшего образования в нашей стране. Он также пожелал сотрудникам и преподавателям также успешного продолжать стремиться к новым достижениям и открытиям.
Исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования Ростовской области Сергей Анищенков, вручил сотрудникам вуза ведомственные награды Министерства науки и высшего образования РФ, а также отметил, что Южный федеральный университет за более чем вековую историю прекрасно сочетает в себе традиции и новаторство в научной сфере. Не зря именно ЮФУ является апологетом, он задает тренды научного развития Южного федерального округа, именно исследования и методические разработки в этом университете позволяют грамотно подходить к делу педагогики и воспитания современного поколения.
Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко поздравила студентов, преподавателей и ученых со 108-летием:
«История нашего университета настолько велика и многогранна, что, изучая архивы отдельных событий Южного федерального университета, можно открыть много новых, удивительных фактов, а еще понять, что наш вуз — это бесконечная наука, которую необходимо исследовать, затем проектировать и претворять в жизнь. К своему 108-летию наш университет сформировал свой особый код, благодаря которому мы совершаем множество самых разных открытий, движемся в междисциплинарном направлении, развиваем науку и новые технологии. Я всем желаю, чтобы и через много лет, много веков наши потомки, открывая страницы истории университета, всегда находили то, что можно прочесть, понять и осознать, а чтобы так и было, давайте работать больше, профессиональнее и слаженнее, чтобы наши потомки могли нами по-настоящему гордиться!»
Ректору ЮФУ вручили благодарственное письмо Совета ректоров вузов Юга России.
Инна Шевченко и Александр Смирнов вручили преподавателям и сотрудникам медали «За безупречный труд и отличие». Также десяти сотрудникам ЮФУ было присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», три сотрудника были удостоены звания «Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации».
Своим творческим номером гостей, студентов и преподавателей университета поздравил студент Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ, победитель музыкальных конкурсов Георгий Чибичян.
Университет с днем рождения поздравила президент ЮФУ, председатель Совета ректоров вузов Юга России Марина Боровская.
«Южный федеральный университет — это неотъемлемая часть моей жизни, и наверное, многие здесь присоединятся к этим словам, потому что с ЮФУ мы разделяем все достижения и успехи в нашей профессиональной жизни. Мы помним и ценим своих педагогов и наставников, мы не забываем и гордимся своими студентами и выпускниками, мы дорожим той командой сотрудников, которая вселяет в нас уверенность в успех сегодня и завтра. Нам приятно, сохраняя традиции, мечтать и планировать, как будет дальше развиваться Южный федеральный университет, какую важную роль он еще сыграет в будущем России. 108 лет назад наши предшественники размышляли о том же: тогда впереди был таинственный XX век, сейчас перед нами век XXI, и он тоже еще будет наполнен прорывами в науке и технике, и к этому приложат руку люди, называющие себя, команда ЮФУ», — поделилась Марина Боровская.
Научный руководитель университета, профессор, академик РАН Владимир Минкин, поздравляя ЮФУ с днем рождения, отметил весомый вклад в его становление и развитие Юрия Андреевича Жданова:
«Его роль для развития университета была исключительной, потому что именно он определил направление деятельности университета. Юрий Андреевич говорил, что университет — это научное учреждение, в котором также обучаются студенты. Наука и образование — это самое главное, но университет — это не обучающие функциональное учреждение, которое имеет задачи культурные, региональные, воспитательные, спортивные и прочие. Управление таким крупным коллективом — исключительная сложность».
Владимир Исаакович также добавил, что почти 70 лет его жизни связано с Ростовским государственным университетом. Особенным событием в его жизни он назвал вручение ему студенческого билета ректором университета Семеном Ефимовичем Белозеровым, благодаря которому университет был во время войны эвакуирован в город Ош, где успешно продолжал свою научную и образовательную деятельность.
С поздравительной речью выступил председатель первичной профсоюзной организации ЮФУ Сергей Дюжиков:
«Так исторически сложилось, что в университете остаются трудиться люди, которые ответственно подходят к образованию, воспитанию будущего поколения молодых успешных профессионалов. Эти люди стремятся к созиданию, к тому, чтобы сделать наш город, область и нашу страну лучше. Добрые традиции Южного федерального университета на протяжении 108-лет передаются из поколения в поколение, и мы уверены, следующие поколения студентов и преподавателей будут также и бережно хранить!».
Также были вручены почетные грамоты и благодарности Министерства науки и высшего образования РФ и Совета ректоров вузов Юга России.
В завершении праздника гостей поздравила своим вокальным номером студентка Южного федерального университета, победительница вокальных конкурсов Алиса Наливайко.