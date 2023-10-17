ЮФУ отметил свое 108-летие

«Южный федеральный университет — это неотъемлемая часть моей жизни, и наверное, многие здесь присоединятся к этим словам, потому что с ЮФУ мы разделяем все достижения и успехи в нашей профессиональной жизни. Мы помним и ценим своих педагогов и наставников, мы не забываем и гордимся своими студентами и выпускниками, мы дорожим той командой сотрудников, которая вселяет в нас уверенность в успех сегодня и завтра. Нам приятно, сохраняя традиции, мечтать и планировать, как будет дальше развиваться Южный федеральный университет, какую важную роль он еще сыграет в будущем России. 108 лет назад наши предшественники размышляли о том же: тогда впереди был таинственный XX век, сейчас перед нами век XXI, и он тоже еще будет наполнен прорывами в науке и технике, и к этому приложат руку люди, называющие себя, команда ЮФУ», — поделилась Марина Боровская.