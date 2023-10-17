«Зарплаты маленькие»: политолог объяснил маргинальное поведение чиновников Таганрога

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Напомним, что общественность Ростовской области возмутило видео в Сети. На нем экс-чиновница Таганрога, не стесняясь присутствия своего несовершеннолетнего ребенка, затевала нецензурной бранью скандал с водителем такси.
«На подобных должностях в администрациях городов зарплаты небольшие. Соответственно, не всегда на эти должности идут компетентные и воспитанные люди. Нехватку материального обеспечения они компенсируют властными полномочиями, показывая свое властное „Я“ при каждом удобном случае», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог добавляет, что из-за таких «специалистов» складывается негативное отношение к чиновникам не только у простых горожан, но и у студентов, которые обучаются на этих специальностях.
«Сейчас в вузах идет недобор на специальности государственного и муниципального управления. В этом году он отчетливо ощутимый. А все потому, что благородную и важную для общества профессию чиновника дискредитирует поведение подобных персонажей», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как чиновник из Ростовской области разрешал за взятки создавать фекальные болота.