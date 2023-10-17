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Published Сегодня, 10:40

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Политолог разъяснил, почему чиновники Таганрога позволяют себе маргинальное поведение

«Зарплаты маленькие»: политолог объяснил маргинальное поведение чиновников Таганрога

17 октября 2023, 10:40
Фото: autumnsadness/CC BY-ND 2.0 DEED/flickr.com
Политолог разъяснил, почему чиновники Таганрога позволяют себе маргинальное поведение

Политолог Сухарь объяснил, почему чиновники Таганрога ведут себя маргинально

Скандальное поведение среди некоторых муниципальных чиновников в Ростовской области — не редкость. Чаще всего оно свойственно специалистам среднего и младшего звена в администрациях городов, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что общественность Ростовской области возмутило видео в Сети. На нем экс-чиновница Таганрога, не стесняясь присутствия своего несовершеннолетнего ребенка, затевала нецензурной бранью скандал с водителем такси.

«На подобных должностях в администрациях городов зарплаты небольшие. Соответственно, не всегда на эти должности идут компетентные и воспитанные люди. Нехватку материального обеспечения они компенсируют властными полномочиями, показывая свое властное „Я“ при каждом удобном случае», — отмечает Александр Сухарь.

В администрации Таганрога заявили, что устроившая скандал в такси у них не работает
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Политолог добавляет, что из-за таких «специалистов» складывается негативное отношение к чиновникам не только у простых горожан, но и у студентов, которые обучаются на этих специальностях.

«Сейчас в вузах идет недобор на специальности государственного и муниципального управления. В этом году он отчетливо ощутимый. А все потому, что благородную и важную для общества профессию чиновника дискредитирует поведение подобных персонажей», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как чиновник из Ростовской области разрешал за взятки создавать фекальные болота.

Чиновник из Ростовской области разрешал за взятки создавать фекальные болота
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