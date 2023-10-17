«Зато веселый»: депутат высказался о бывшем главе управления торговли Ростова

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Напомним, что суд отправил под стражу бывшего главу управления торговли, экс-главу Ленинского района Ростова Константина Тихонова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
«Когда Тихонова назначали на пост главы Ленинского района, я выступал категорически против. Но мои возражения не были услышаны», — отмечает Юрий Нерсесян.
Депутат разъясняет, что на все его возражения было заявлено, что Константин Тихонов — это честный и грамотный человек, который стремится к развитию. А главное, что он — веселый.
Ранее RostovGazeta сообщала, что дело о полицейском ОПГ в Ростове расследуется уже несколько месяцев. Его фигурантами стали некоторые сотрудники полиции и чиновники. Они покрывали незаконные табачные ларьки в городе.
О Тихонове известно, что из управления торговли Ростова он перешел на пост главы Ленинского района города. Однако 3 июля, в разгар расследования дела о полицейском ОПГ, он покинул свой пост.