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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

«Зато веселый»: депутат высказался об аресте экс-главы управления торговли в Ростове

«Зато веселый»: депутат высказался о бывшем главе управления торговли Ростова

17 октября 2023, 14:02
Фото: rostov-gorod.ru
«Зато веселый»: депутат высказался об аресте экс-главы управления торговли в Ростове

Депутат высказался об арестованном бывшем главе управления торговли Ростова

Депутат Юрий Нерсесян сообщил корреспонденту RostovGazeta, почему категорически возражал против назначения бывшего главы управления торговли Ростова Константина Тихонова на пост главы Ленинского района.

Напомним, что суд отправил под стражу бывшего главу управления торговли, экс-главу Ленинского района Ростова Константина Тихонова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

«Когда Тихонова назначали на пост главы Ленинского района, я выступал категорически против. Но мои возражения не были услышаны», — отмечает Юрий Нерсесян.

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Депутат разъясняет, что на все его возражения было заявлено, что Константин Тихонов — это честный и грамотный человек, который стремится к развитию. А главное, что он — веселый.

Ранее RostovGazeta сообщала, что дело о полицейском ОПГ в Ростове расследуется уже несколько месяцев. Его фигурантами стали некоторые сотрудники полиции и чиновники. Они покрывали незаконные табачные ларьки в городе.

О Тихонове известно, что из управления торговли Ростова он перешел на пост главы Ленинского района города. Однако 3 июля, в разгар расследования дела о полицейском ОПГ, он покинул свой пост.

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