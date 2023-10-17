Житель Ростовской области устроил в своем сарае крупную нарколабораторию

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Новошахтинске силовики накрыли лабораторию по производству мефедрона. Там нашли порядка 13 килограммов готового наркотика. Владельцем своеобразного производства оказался 49-летний местный житель. Лабораторию со всем необходимым оборудованием он разместил у себя в хозпостройке.
Мужчина признался, что планировал изготовить еще 20 килограммов мефедрона. Сбывал наркотики он через тайники и закладки.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.
Ранее ростовчанина осудили за склонение 15-летней девочки к употреблению наркотиков.