Житель Ростовской области устроил в своем сарае крупную нарколабораторию

В Новошахтинске силовики накрыли лабораторию по производству мефедрона. Там нашли порядка 13 килограммов готового наркотика. Владельцем своеобразного производства оказался 49-летний местный житель. Лабораторию со всем необходимым оборудованием он разместил у себя в хозпостройке.