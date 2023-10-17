rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Нарколабораторию с килограммами мефедрона накрыли в Ростовской области

Житель Ростовской области устроил в своем сарае крупную нарколабораторию

17 октября 2023, 09:21
Фото: 61.мвд.рф
Нарколабораторию с килограммами мефедрона накрыли в Ростовской области

Нарколабораторию с килограммами мефедрона накрыли в Ростовской области

В Новошахтинске задержали местного жителя, производившего у себя дома наркотики, сообщили в МВД Ростовской области.

В Новошахтинске силовики накрыли лабораторию по производству мефедрона. Там нашли порядка 13 килограммов готового наркотика. Владельцем своеобразного производства оказался 49-летний местный житель. Лабораторию со всем необходимым оборудованием он разместил у себя в хозпостройке.

Мужчина признался, что планировал изготовить еще 20 килограммов мефедрона. Сбывал наркотики он через тайники и закладки.

Подростков-закладчиков осудят за продажу наркотиков в Ростовской области
Узнать подробнее
Нарколабораторию с килограммами мефедрона накрыли в Ростовской области
Видео: 61.мвд.рф

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.

Ранее ростовчанина осудили за склонение 15-летней девочки к употреблению наркотиков.

Читайте также:
Ростовчанина осудят за склонение 15-летней девочки к употреблению наркотиковСотням покинувших Ростовскую область иностранцам запретят въезжать в РФПьяный житель Ростовской области ворвался в чужой дом и зарезал человека
#Общество#Новости#Видео#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Здоровье#Полиция#Наркотики#МВД Ростовской области#Уголовное дело#Ростов#18+#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани
Сегодня, 10:28
«Зарплаты маленькие»: политолог объяснил маргинальное поведение чиновников Таганрога
Сегодня, 10:40
Экономист заявил, что пошлины для недружественных стран помогут донскому виноделию
Сегодня, 10:26
Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани
Сегодня, 10:28
Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:24
Тренер по кикбоксингу избил сына в Ростовской области из-за неотвеченного звонка
Сегодня, 08:10