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Банк ДОМ. РФ улучшил условия ипотеки на ИЖС со счетами эскроу

Банк ДОМ. РФ улучшил условия ипотеки на ИЖС со счетами эскроу

18 октября 2023, 11:28
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ дополнительно снизил на 1 п. п. процентную ставку для клиентов, которые оформили ипотеку на частное домостроение по договорам подряда с использованием счетов эскроу.

Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в рамках «Семейной ипотеки» можно оформить по ставке от 4,6%, «Льготной» — от 6,6%, программы для ИТ-специалистов — от 3,6% годовых.

«Мы исходим из того, что внедрение счетов эскроу имеет принципиальное значение для развития частного домостроения. Механизм отвечает запросам всех участников: граждане получают возможность гарантированно защитить свои вложения за счет их размещения на специальных счетах эскроу, а подрядчики — доступ к бесперебойному финансированию строительства за счет кредитной линии банка. Ожидаем высокий спрос со стороны клиентов — благодаря сегодняшнему решению», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Банк реализует эту программу с целью перехода к цивилизованному рынку ИЖС. Банк предоставляет ипотеку на строительство дома аккредитованными подрядчиками. При этом предусматривается использование согласованных банком проектных решений и домокомплектов. Это позволит оптимизировать стоимость строительства, сократить его сроки и стимулировать спрос на российскую промышленную продукцию.

Также в рамках продукта «ИЖС-Подряд» Банк ДОМ.РФ в формате возобновляемых кредитных линий предоставляет финансирование подрядчикам на строительство частных домов для граждан, чьи средства размещены на счетах эскроу.

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