Банк ДОМ. РФ улучшил условия ипотеки на ИЖС со счетами эскроу

«Мы исходим из того, что внедрение счетов эскроу имеет принципиальное значение для развития частного домостроения. Механизм отвечает запросам всех участников: граждане получают возможность гарантированно защитить свои вложения за счет их размещения на специальных счетах эскроу, а подрядчики — доступ к бесперебойному финансированию строительства за счет кредитной линии банка. Ожидаем высокий спрос со стороны клиентов — благодаря сегодняшнему решению», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.