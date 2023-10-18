Банк ЗЕНИТ запустил программу защиты средств на карте

Полис защищает от незаконного списания средств третьими лицами, а также от кражи наличных после снятия в банкомате. Кроме того, в страховое покрытие входит утеря платежной карты Банка ЗЕНИТ вместе с личными вещами. Стоимость услуги в зависимости от тарифного плана составляет 300, 400 или 600 рублей в месяц. Размер выплаты по страховым рискам — до 220 тыс., 355 тыс. и 550 тыс. рублей соответственно.