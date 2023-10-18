«Без диет»: диетолог рассказал дончанам эффективные способы потери лишнего веса

Первый из них — это есть, не используя доминантную руку. Для этого левшам нужно держать столовые приборы в правой руке, а правшам — в левой. Темпы потребления пищи заметно снижаются, а сами дончане начнут концентрироваться на процессе, благодаря чему смогут ощутить сытость уже через 20 минут.