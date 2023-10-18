«Без диет»: диетолог рассказал дончанам эффективные способы потери лишнего веса

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Напомним, на днях стало известно, что жители Ростова-на-Дону на 15% чаще страдают от ожирения, чем россияне, проживающие в северных регионах.
Однако, по словам диетолога Василисы Пономаревой, проблемы с лишним весом можно решить без строгих диет и изнурительных тренировок. Для этого есть два эффективных способа, которые концентрируют внимание на объемах потребляемой пищи и позволяют не переедать.
Первый из них — это есть, не используя доминантную руку. Для этого левшам нужно держать столовые приборы в правой руке, а правшам — в левой. Темпы потребления пищи заметно снижаются, а сами дончане начнут концентрироваться на процессе, благодаря чему смогут ощутить сытость уже через 20 минут.
Второй популярный и эффективный метод — есть перед зеркалом. Психологи утверждают, что прием пищи перед зеркалом заставляет съедать меньше жирной еды, повысить уверенность в себе и выбирать более здоровые и сбалансированные блюда для утоления голода.
Однако диетолог Василиса Пономарева уверена, что дончанам не следует забывать о рационе — есть достаточно овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов, а также добавлять комфортные физические нагрузки, чтобы держать себя в тонусе.
Ранее ростовчане поделились опытом борьбы и жизни с расстройствами пищевого поведения.