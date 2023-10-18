«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Ростовский митрополит Меркурий решил поделиться советами, как помочь человеку, находящемуся в состоянии уныния и депрессии. Он заявил, что к каждому нужен свой подход.
«Одному человеку нужно сказать: „Послушай, друг мой, жизнь продолжается, ты жив, а пока человек жив, у него есть надежда все исправить“. Другому надо сказать: „Хватит зацикливаться на себе, вокруг тебя есть другие люди, ради которых ты живешь“», — дает наставления Меркурий.
Также еще одним способом вывести человека из апатии он назвал побуждение его к физическому труду, например, к колке дров и помощь окружающим.
«Разные способы есть. Иногда боролись старцы так, брали четки и по мордасам. Тоже очень хорошо от уныния помогает», — предложил митрополит.
Он заключил, что иногда от уныния может спасти и простой разговор.
Ранее Ростовский митрополит Меркурий назвал неверующих людей «живыми покойниками».