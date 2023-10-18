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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

Ростовский митрополит предложил давать «четками по мордасам» людям в депрессии

«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию

18 октября 2023, 13:59
Фото: rostoveparhia.ru
Ростовский митрополит предложил давать «четками по мордасам» людям в депрессии

Ростовский митрополит предложил давать «четками по мордасам» людям в депрессии

Ростовский митрополит Меркурий дал несколько советов, как помочь человеку в состоянии апатии, разговор о ней зашел в рамках интервью «Сугубо личное».

Ростовский митрополит Меркурий решил поделиться советами, как помочь человеку, находящемуся в состоянии уныния и депрессии. Он заявил, что к каждому нужен свой подход.

«Одному человеку нужно сказать: „Послушай, друг мой, жизнь продолжается, ты жив, а пока человек жив, у него есть надежда все исправить“. Другому надо сказать: „Хватит зацикливаться на себе, вокруг тебя есть другие люди, ради которых ты живешь“», — дает наставления Меркурий.

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Также еще одним способом вывести человека из апатии он назвал побуждение его к физическому труду, например, к колке дров и помощь окружающим.

«Разные способы есть. Иногда боролись старцы так, брали четки и по мордасам. Тоже очень хорошо от уныния помогает», — предложил митрополит.

Он заключил, что иногда от уныния может спасти и простой разговор.

Ранее Ростовский митрополит Меркурий назвал неверующих людей «живыми покойниками».

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