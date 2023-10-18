«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию

«Одному человеку нужно сказать: „Послушай, друг мой, жизнь продолжается, ты жив, а пока человек жив, у него есть надежда все исправить“. Другому надо сказать: „Хватит зацикливаться на себе, вокруг тебя есть другие люди, ради которых ты живешь“», — дает наставления Меркурий.