Депутат возмутился из-за введения оплаты за пользование ливневками в Ростове

Минувшие ливни показали, что проблемы с ливневками остро стоят в Ростове. Плохо работающие ливневки во время дождей становятся причиной подтоплений улиц и дворов, приводят к настоящим трагедиям. В частности, во время ливня на пересечении Авиамоторной и Тульской утонула учительница, которая не заметила, что идет не по тротуару, а по водостоку.