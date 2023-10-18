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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Депутат возмутился введением оплаты за пользование ливневками в Ростове

Депутат возмутился из-за введения оплаты за пользование ливневками в Ростове

18 октября 2023, 13:09
Фото: Pxhere
Депутат возмутился введением оплаты за пользование ливневками в Ростове

Депутат раскритиковал введение оплаты за пользование ливневками в Ростове

Обеспечение Ростова функционирующими ливневками является прямой обязанностью городских властей. Взимать за работающие ливневки деньги недопустимо, сообщил RostovGazeta депутат Юрий Нерсесян.

Минувшие ливни показали, что проблемы с ливневками остро стоят в Ростове. Плохо работающие ливневки во время дождей становятся причиной подтоплений улиц и дворов, приводят к настоящим трагедиям. В частности, во время ливня на пересечении Авиамоторной и Тульской утонула учительница, которая не заметила, что идет не по тротуару, а по водостоку.

Власти Ростова рассказали, кто отвечает за ливневку, где утонула пожилая учительница
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На разработку схемы развития ливневой канализации в Ростове потратили более 50 миллионов рублей. А с января 2025 года в донской столице планируется ввести оплату за коммерческую эксплуатацию ливневой канализации. Перед этим департаменту автодорог поручено утвердить тариф.

«Ливневки — это неотъемлемая часть санитарного состояния города. Поэтому обеспечение Ростова работающей ливневой канализацией является прямой задачей местной власти. », — отмечает Юрий Нерсесян.«Ливневки — это неотъемлемая часть санитарного состояния города. Поэтому обеспечение Ростова работающей ливневой канализацией является прямой задачей местной власти. », — отмечает Юрий Нерсесян.
«Ливневки — это неотъемлемая часть санитарного состояния города. Поэтому обеспечение Ростова работающей ливневой канализацией является прямой задачей местной власти. », — отмечает Юрий Нерсесян.
Фото: rostov-gorod.ru

«Ливневки — это неотъемлемая часть санитарного состояния города. Поэтому обеспечение Ростова работающей ливневой канализацией является прямой задачей местной власти. Такие объекты должны строится исключительно на средства из городского бюджета. Собирать деньги с абонентов, непонятно на что и с какой целью, недопустимо», — отмечает Юрий Нерсесян.

Ранее RostovGazeta сообщала, как нечистотами затопило Доходный дом Кондратьева на Большой Садовой в Ростове.

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