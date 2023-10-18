Депутат возмутился из-за введения оплаты за пользование ливневками в Ростове

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Минувшие ливни показали, что проблемы с ливневками остро стоят в Ростове. Плохо работающие ливневки во время дождей становятся причиной подтоплений улиц и дворов, приводят к настоящим трагедиям. В частности, во время ливня на пересечении Авиамоторной и Тульской утонула учительница, которая не заметила, что идет не по тротуару, а по водостоку.
На разработку схемы развития ливневой канализации в Ростове потратили более 50 миллионов рублей. А с января 2025 года в донской столице планируется ввести оплату за коммерческую эксплуатацию ливневой канализации. Перед этим департаменту автодорог поручено утвердить тариф.
«Ливневки — это неотъемлемая часть санитарного состояния города. Поэтому обеспечение Ростова работающей ливневой канализацией является прямой задачей местной власти. Такие объекты должны строится исключительно на средства из городского бюджета. Собирать деньги с абонентов, непонятно на что и с какой целью, недопустимо», — отмечает Юрий Нерсесян.
Ранее RostovGazeta сообщала, как нечистотами затопило Доходный дом Кондратьева на Большой Садовой в Ростове.