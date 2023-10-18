Диетолог посоветовал есть цельнозерновой хлеб

По словам эксперта, цельнозерновой хлеб отличается от обычного пшеничного тем, что он содержит отруби. В таком хлебе присутствуют витамины, минералы и пищевые волокна, которые способствуют поддержанию здоровья сердца, уровня сахара в крови и общей работоспособности пищеварительной системы, пишет ИА RuNews24.ru.