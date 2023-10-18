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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Диетолог посоветовал есть цельнозерновой хлеб

18 октября 2023, 08:27
Цельнозерновой хлеб является наиболее полезным видом хлеба, как сообщает врач-диетолог и нутрициолог Алена Микрюкова.

По словам эксперта, цельнозерновой хлеб отличается от обычного пшеничного тем, что он содержит отруби. В таком хлебе присутствуют витамины, минералы и пищевые волокна, которые способствуют поддержанию здоровья сердца, уровня сахара в крови и общей работоспособности пищеварительной системы, пишет ИА RuNews24.ru.

В отличие от цельнозернового хлеба, пшеничный хлеб, который проходит процесс обработки, теряет свои полезные свойства, пояснила Микрюкова.

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