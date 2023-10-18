Эксперт выступил категорически против униформы для учителей в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Напомним, что по информации СМИ, в Санкт-Петербурге решили ввести униформу для учителей. В Ростове таких планов пока нет. Тем не менее, позиция у донского педагогического сообщества однозначная. Никакой униформы у учителей быть не должно.
«В этом году у нас проходил форум молодых педагогов, на котором мы поднимали вопрос, как должен одеваться учитель. Приглашали модельеров, креативили молодые учителя», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник добавляет, что на форуме для учителей донских школ было выработано несколько аутфитов — так сегодня называют целостный образ в одежде. Однако спикер уточняет, что это была подборка деловой одежды для учителей, а не униформа.
«Мы спорили, дискутировали, но в итоге сошлись во мнении. Учитель должен придерживаться строгого, делового стиля одежды. Но в тоже время, нельзя отдаляться от учеников. Учителя тоже должны следовать моде, самовыражаться. Ведь педагог — это профессия творческая. Поэтому никаких униформ по единому лекалу, быть не может. По крайней мере Профсоюз учителей выступает категорически против», — говорит эксперт.