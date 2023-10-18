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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Эксперт выступил категорически против униформы учителей в Ростовской области

Эксперт выступил категорически против униформы для учителей в Ростовской области

18 октября 2023, 09:54
Фото: Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования
Эксперт выступил категорически против униформы учителей в Ростовской области

Эксперт рассказал, почему униформа учителей не нужна в Ростовской области

Учитель — это свободный человек, творческая личность, которой необходимо самовыражаться, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что по информации СМИ, в Санкт-Петербурге решили ввести униформу для учителей. В Ростове таких планов пока нет. Тем не менее, позиция у донского педагогического сообщества однозначная. Никакой униформы у учителей быть не должно.

«В этом году у нас проходил форум молодых педагогов, на котором мы поднимали вопрос, как должен одеваться учитель. Приглашали модельеров, креативили молодые учителя», — отмечает Владимир Гайворонский.

Собеседник добавляет, что на форуме для учителей донских школ было выработано несколько аутфитов — так сегодня называют целостный образ в одежде. Однако спикер уточняет, что это была подборка деловой одежды для учителей, а не униформа.

Собеседник добавляет, что на форуме для учителей донских школ было выработано несколько аутфитов — так сегодня называют целостный образ в одежде. Собеседник добавляет, что на форуме для учителей донских школ было выработано несколько аутфитов — так сегодня называют целостный образ в одежде.
Собеседник добавляет, что на форуме для учителей донских школ было выработано несколько аутфитов — так сегодня называют целостный образ в одежде.
Фото: Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования
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«Мы спорили, дискутировали, но в итоге сошлись во мнении. Учитель должен придерживаться строгого, делового стиля одежды. Но в тоже время, нельзя отдаляться от учеников. Учителя тоже должны следовать моде, самовыражаться. Ведь педагог — это профессия творческая. Поэтому никаких униформ по единому лекалу, быть не может. По крайней мере Профсоюз учителей выступает категорически против», — говорит эксперт.

«Поэтому никаких униформ по единому лекалу, быть не может. По крайней мере Профсоюз учителей выступает категорически против», — говорит эксперт.«Поэтому никаких униформ по единому лекалу, быть не может. По крайней мере Профсоюз учителей выступает категорически против», — говорит эксперт.
«Поэтому никаких униформ по единому лекалу, быть не может. По крайней мере Профсоюз учителей выступает категорически против», — говорит эксперт.
Фото: Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования

Ранее RostovGazeta сообщала, с какими проблемами начался новый учебный год в Ростове.

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