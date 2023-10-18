Эксперт выступил категорически против униформы для учителей в Ростовской области

«Мы спорили, дискутировали, но в итоге сошлись во мнении. Учитель должен придерживаться строгого, делового стиля одежды. Но в тоже время, нельзя отдаляться от учеников. Учителя тоже должны следовать моде, самовыражаться. Ведь педагог — это профессия творческая. Поэтому никаких униформ по единому лекалу, быть не может. По крайней мере Профсоюз учителей выступает категорически против», — говорит эксперт.