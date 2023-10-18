Эксперты Россельхознадзора объявили о нашествии клопов в роще СКА в Ростове

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:07
В среду, 18 октября, инспекторы надзорного органа объявили, что выявили новый очаг карантинного объекта коричнево-мраморного клопа на территории рощи СКА. Теперь в этой зоне установят фитосанитарный карантин В нее попадут 31,4 тысячи гектара земли. При этом очаги расположены всего на 90,2 гектара.
Инспекторы уточнили, что клоп способен повредить практически все плодовые деревья, в том числе яблони, вишни, сливы, а также бахчевые культуры с ягодниками, виноградниками, декоративными растениями, соей, кукурузой и сорняками.
Хотя самое насекомое не представляет угрозы для дончан, оно может заползти в жилище или нанести вред урожаю и растениям частных хозяйств. У некоторых людей даже может возникнуть аллергическая реакция на клопов.
Сроки действия карантина в документе не уточнялись.
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