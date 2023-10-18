Эксперты Россельхознадзора объявили о нашествии клопов в роще СКА в Ростове

В среду, 18 октября, инспекторы надзорного органа объявили, что выявили новый очаг карантинного объекта коричнево-мраморного клопа на территории рощи СКА. Теперь в этой зоне установят фитосанитарный карантин В нее попадут 31,4 тысячи гектара земли. При этом очаги расположены всего на 90,2 гектара.