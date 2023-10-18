Эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области

Корреспондент RostovGazeta обратился за комментарием к ростовскому экономисту Анастасии Мироновой, чтобы узнать, как это повлияет на спрос на гамбургеры среди жителей Ростова.



Собеседница говорит о том, что это приведет к росту окончательной стоимости быстрого питания, так как сохранение прежних цен не будет выгодным для производителя. Однако, Анастасия Миронова поясняет, что изменение цен практически не скажется на спросе только на продукты первой необходимости.



Тем не менее, фастфуд относится к другой категории товаров. Эксперт полагает, что часть людей может сократить походы в рестораны быстрого питания из-за того, что домашняя еда будет стоить дешевле.