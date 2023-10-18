Эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
На эту тему мы побеседовали с техноброкером, экономистом и IT-менеджером Сергеем Гатауллиным, который выразил уверенность, что после роста цен на мясо рестораторы снова увеличат стоимость блюд в большую сторону, а размер порций при этом может стать меньше.
Он объяснил, что для сохранения целевой аудитории, у которой реально располагаемые доходы становятся все ниже с каждым годом, предприятия общепита будут больше работать и меньше зарабатывать.
«Поэтому издержки производителей увеличиваются, а премиальная говядина поехала к нашим более обеспеченным партнерам на востоке. Доллар по сто рублей, ставший новой реальностью, не вызвал удивления, многие бизнесмены строили планы на основе этих показателей. Однако стоимость топлива в стране, которое идет к отметке в 100 рублей за литр, была фактором не очевидным», — уточнил собеседник.
На эту тему высказался и муниципальный депутат, эксперт в области государственного управления и потребительского рынка Владимир Калинин, вернувшись к временам периода пандемии. По его словам, во время самоизоляции предприятия общепита разделились на формат обслуживания в зале и работу в формате «на вынос». А наценка на блюда в среднем может достигать 300%.
Владимир Калинин уточнил, что в меню каждого заведения доминируют высоко углеводные блюда из круп, картофеля, муки. А мясные блюда входят в отдельное направление, поэтому изменение цены на сырье, по его мнению, не повлияет на общую стоимость ужина.
Он привел данные статистики, согласно которым, на октябрь 2023 года наблюдается рост оборота в сегменте общественного питания. Собеседник объяснил это готовностью людей переплачивать и за общую инфляцию и за рост цен на отдельные ингредиенты.
Он добавил, что наиболее заметной стала проблема увеличения цены мяса может быть в сегменте готовых рационов, когда клиенты подписываются на доставку еды на определенный период, и в формате столовых.
«Можно сказать, что в этом году стоимость блюд в ресторанах среднего и высокого ценового сегмента может вырасти до 8%, в столовых — на 15% и более», — уточнил эксперт.
Добавим, что увеличиться цены могут не только в ресторанах и кафе, но и в заведениях быстрого питания. Ведь начиная с 1 октября ставка НДС на фастфуд увеличилась с 10% до 20%.
Корреспондент RostovGazeta обратился за комментарием к ростовскому экономисту Анастасии Мироновой, чтобы узнать, как это повлияет на спрос на гамбургеры среди жителей Ростова.
Собеседница говорит о том, что это приведет к росту окончательной стоимости быстрого питания, так как сохранение прежних цен не будет выгодным для производителя. Однако, Анастасия Миронова поясняет, что изменение цен практически не скажется на спросе только на продукты первой необходимости.
Тем не менее, фастфуд относится к другой категории товаров. Эксперт полагает, что часть людей может сократить походы в рестораны быстрого питания из-за того, что домашняя еда будет стоить дешевле.
Добавим, что продукты дорожают в Ростовской области из месяца в месяц. Это видят, как местные жители, так и подтверждают ведомства, собирающие статистику.
Так, Ростовстат сообщил о новом скачке инфляции. В сентябре продукты в регионе подорожали на 4,9%, а услуги — на 5,3%.
Расценки на продукты питания, в особенности мясо и птицу, повысились на почти 3%. Подсолнечное масло подорожало на 5%, а яйца поднялись в цене аж на 10%. Овощи и фрукты также стали дороже, почти на 2%. Единственным исключением стали макароны, которые подешевели на 1%.
Рассмотрим отдельно, что происходит с ценами на мясную продукцию в регионе. По информации Центробанка, падение курса рубля сказалось на стоимости мяса и курицы в Ростовской области.
Дело в том, что животноводческим хозяйствам пришлось существенно увеличить расходы на импортные корма и обслуживание иностранного оборудования. Кроме того, цены на зерно на внутреннем рынке подскочили, что стало еще одной причиной повышения стоимости мяса. Производители вынуждены были поднять цены на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличившиеся затраты. Вспышки птичьего гриппа также сказались на росте цены на курицу.
В результате все это привело к подорожанию полуфабрикатов, например, фарша и изделий из курицы.
Подтверждает рост цен и портал «Продажи.Рф», который собрал статистику по стоимости товаров.
В последнее время цены на продукты питания в супермаркетах увеличились примерно на 7,4%. Но стоимость конкретного товара зависит от его производителя.
Например, мясная продукция под брендом «Останкино» за последние два года стала дороже на 239%, а «Индилайт» — на 29%. Компания «Владимирский Стандарт» — 202%.
С другой стороны, мясные изделия от поставщика «Ближние горки» сейчас стоят на 72% дешевле, а «Мясо Есть!» и «Праймбиф» подешевели на 6% и 11% соответственно. Цены на некоторые виды паштета выросли на 30-40%, тогда как на другие виды — наоборот, упали.
Кроме того, существенно подросли цены на муку, молочные напитки, морепродукты, майонез, круассаны и крабовые палочки.
Замороженные овощи от Hortex подорожали на 39%, «Витамин мираторг» — на 5%.