Ежедневной решили сделать электричку между Ростовом и Азовом

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
С 21 октября электричка между Ростовом и Азовом начнет ходить по вечерам ежедневно. Ранее поезд №6032/6031 отправлялся только в будние дни.
Из Ростова состав будет отходить в 19.20, а прибывать в Азов в 20.23. Обратно электричка отправится в 20.57, чтобы быть на ростовском вокзале в 21.56.
В пути состав делает остановки на станциях Заречная, Электродепо, Батайск, Стройдеталь, Весна, Кулешовский и Красногоровка.
Ранее сообщалось, что прямой поезд из Ростова-на-Дону в Волгоград запустят в декабре.