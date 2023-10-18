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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Электричка между Ростовом и Азовом будет ходить и в выходные дни

Ежедневной решили сделать электричку между Ростовом и Азовом

18 октября 2023, 16:26
Фото: rostovgazeta.ru
Электричка между Ростовом и Азовом будет ходить и в выходные дни
Электричка между Ростовом и Азовом будет ходить и в выходные дни, сообщили в СКЖД.

С 21 октября электричка между Ростовом и Азовом начнет ходить по вечерам ежедневно. Ранее поезд №6032/6031 отправлялся только в будние дни.

Из Ростова состав будет отходить в 19.20, а прибывать в Азов в 20.23. Обратно электричка отправится в 20.57, чтобы быть на ростовском вокзале в 21.56.

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В пути состав делает остановки на станциях Заречная, Электродепо, Батайск, Стройдеталь, Весна, Кулешовский и Красногоровка.

Ранее сообщалось, что прямой поезд из Ростова-на-Дону в Волгоград запустят в декабре.

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