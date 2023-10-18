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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 16:01

В суд передадут дело о превышении полномочий главного архитектора Таганрога

Главного архитектора Таганрога осудят за строительство в исторической части города

18 октября 2023, 15:59
Фото: 1MI
В суд передадут дело о превышении полномочий главного архитектора Таганрога

Главного архитектора Таганрога осудят за застройку исторической части города

В Таганроге завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий и. о. главного архитектора города, сообщили в СУ СК Ростовской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении исполняющей обязанности главного архитектора Таганрога. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

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Преступление она совершила в период с 2020 по 2021 годы. Обвиняемая выдала предпринимателю разрешение на строительство здания на земельном участке, расположенном в зоне охраны объектов культурного наследия в исторической части Таганрога. По закону, возведение новых объектов там запрещено. В зоне охраны можно лишь восстанавливать исторические здания.

Бизнесмен воспользовался халатностью и. о. главного архитектора и построил коммерческое здание.

«В настоящее время сделки на строительство и эксплуатацию здания признаны в судебном порядке незаконными», — заключили в СУ СК региона.

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