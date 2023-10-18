Главного архитектора Таганрога осудят за строительство в исторической части города

Преступление она совершила в период с 2020 по 2021 годы. Обвиняемая выдала предпринимателю разрешение на строительство здания на земельном участке, расположенном в зоне охраны объектов культурного наследия в исторической части Таганрога. По закону, возведение новых объектов там запрещено. В зоне охраны можно лишь восстанавливать исторические здания.