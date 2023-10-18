Главного архитектора Таганрога осудят за строительство в исторической части города

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении исполняющей обязанности главного архитектора Таганрога. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.
Преступление она совершила в период с 2020 по 2021 годы. Обвиняемая выдала предпринимателю разрешение на строительство здания на земельном участке, расположенном в зоне охраны объектов культурного наследия в исторической части Таганрога. По закону, возведение новых объектов там запрещено. В зоне охраны можно лишь восстанавливать исторические здания.
Бизнесмен воспользовался халатностью и. о. главного архитектора и построил коммерческое здание.
«В настоящее время сделки на строительство и эксплуатацию здания признаны в судебном порядке незаконными», — заключили в СУ СК региона.
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