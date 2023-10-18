Из-за спора христиан и мусульман дончане не увидят новые купюры 1000 рублей

Причиной этого, по предварительной информации, стала критика общественности. Банкнота 1000 рублей должна была быть представлена в бирюзовой гамме, а на самой купюре собирались разместить изображения Никольской башни Нижегородского Кремля, Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, а также башни Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музея археологии и этнографии в Уфе.