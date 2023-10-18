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Published Сегодня, 07:57

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Из-за спора христиан и мусульман дончане не увидят новые купюры 1000 рублей

Из-за спора христиан и мусульман дончане не увидят новые купюры 1000 рублей

18 октября 2023, 07:57
Фото: ЦБ РФ
Из-за спора христиан и мусульман дончане не увидят новые купюры 1000 рублей

В Ростовской области не появятся новые банкноты в 1000 рублей

В Ростовской области и других регионах России в ближайшее время не появятся новые банкноты номиналом 1000 рублей, заявление о доработке дизайна и причинах решения рассказали в пресс-службе Банка России.

В среду, 18 октября, в пресс-службе Банка России объявили о планах доработать 1000-рублевую банкноту. Ради этого планируется приостановить выпуск купюр до того, как они поступят в широкое обращение.

Причиной этого, по предварительной информации, стала критика общественности. Банкнота 1000 рублей должна была быть представлена в бирюзовой гамме, а на самой купюре собирались разместить изображения Никольской башни Нижегородского Кремля, Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, а также башни Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музея археологии и этнографии в Уфе.

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Однако это решение не устроило россиян, которые возмутились отсутствию православных символов на деньгах.

«Где крест?!», «Почему с банкноты в 1000 рублей убрали изображение христианского памятника с изображением православного креста (в РФ христиан порядка 70%) и поставили изображение мусульманского символа с полумесяцем?», «Почему месяц поставили, а кресты забыли?», — прокомментировали пост в сообществе Банка России россияне.

Ранее стало известно, какой дизайн выбрали для новых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей.

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