Какую рыбу можно поймать в Ростовской области

На реке Маныч, притоке Дона, можно найти множество хороших мест для рыбной ловли. Река извилистая и не очень широкая, а вокруг ее берегов простирается степная местность с камышами. На протяжении всего русла можно найти различные пруды, а также озеро Маныч-Гудило и Веселовское водохранилище.



Весной и летом рыбаки приезжают сюда, чтобы поймать язя, налима, судака и леща. Осенью встречаются тарань, окунь, плотва, карп и красноперка. Зимой можно успешно ловить карасей и щук. Конечно же, в реке Маныч обитают и другие виды рыбы.



Одним из самых лучших мест для рыбной ловли на Маныче является мелководье и широкие заводи, особенно в районе станицы Манычской.