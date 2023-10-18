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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Стало известно, какую рыбу можно поймать в Ростовской области

Какую рыбу можно поймать в Ростовской области

18 октября 2023, 08:29
Фото: 1MI
Стало известно, какую рыбу можно поймать в Ростовской области

В Ростовской области рассказали, какую рыбу можно выловить в водоемах

В Ростовской области есть огромное количество водоемов, где свободно плещется рыба, которую можно прийти и поймать. С каким уловом можно вернуться домой и где лучше рыбачить, в материале RostovGazeta.

Что можно поймать в реке Дон

Река Дон — это одна из крупнейших рек в европейской части России. Считается, что в ней обитают около 70 видов рыбы, такие как судак, щука, красноперка, окунь и карась.

Поэтому возле реки всегда большое количество рыбаков, которые приходят испытать удачу и возвращаются домой с хорошим уловом.

Также для любителей рыбной ловли популярным местом стал Зеленый остров, где они надеются поймать самых крупных обитателей реки.

Рыбалка на Цимлянском водохранилище

Цимлянское водохранилище, расположенное на реке Дон неподалеку от города Цимлянск, является одним из лучших мест для рыбалки. В этом водоеме обитают такие рыбы как карп, щука, сазан, окунь, карась и судак.

Размеры водохранилища достаточно впечатляющие: его длина составляет 180 километров, а ширина порой превышает 30 метров. Глубина водоема в среднем составляет около 9 метров.

Цимлянское водохранилище не только служит привлекательной зоной для любителей рыбалки, но и позволяет насладиться великолепным природным пейзажем и устроить отдых с палатками. В особенности ценятся здесь цимлянский лещ и раки, которые являются любимыми лакомствами на местном столе.

Рыбалка на Цимлянском водохранилищеРыбалка на Цимлянском водохранилище
Рыбалка на Цимлянском водохранилище
Фото: 1MI

Рыбалка на Тёплом канале

Теплый канал является популярным местом для рыбалки, особенно в зимнее время. Он получил свое название из-за того, что через него протекает теплая вода, поступающая от Новочеркасской ГРЭС.

Канал делится на две части и впадает в Старый Аксай, таким образом становясь его продолжением. Благодаря этому, в канал попадают рыбы из реки: белый амур, толстолобик, сазан, карп, особенно много плотвы и уклейки.

Здесь есть большое количество окуней, щук и тараней.

Что можно поймать в Таганрогском заливе

Рыбалка в Таганрогском заливе предлагает возможность ловить рыбу с берега либо с лодки. Наиболее часто встречающиеся виды, которые можно поймать у побережья, — это бычки и тарань. Однако, для тех, кто ищет большую рыбу, такую как судак, лещ или щука, потребуется отправиться на лодке и преодолеть значительное расстояние от берега.

Бычки являются самыми популярными видами рыбы в Таганрогском заливе и их можно ловить практически всегда и везде. Даже без особых навыков, есть возможность в течение 10-15 минут поймать несколько бычков для приготовления ужина.

Однако, некоторые рыбаки считают, что бычки — это не та рыба, которую следует ловить, так как их активная активность мешает ловле более ценных и крупных видов.

Добавим, что в Таганрогском заливе зафиксировали рост популяции гигантских японских креветок. Дело в том, что после начала СВО Азовское море стало внутренним морем РФ, и Россия начала восстанавливать водные биологические ресурсы. Ранее это было невозможно из-за браконьерства украинских рыбаков. Теперь стали появляться гигантские креветки, их размеры колеблются от 3,6 до 13 сантиметров.

А ростовский эколог Дмитрий Брыканов заявил, что по уровню солености Азовское море стало почти таким же, как Черное. Он считает, что из-за этого увеличится популяция таких видов рыб, как камбала, ставрида, барабуля, тюлька, колюшка, пиленгас, рыба-игла и хамса.

Стоит отметить, что на побережье Таганрогского залива есть множество рыболовных и туристических баз, где можно удобно разместиться для отдыха.

Что можно поймать в Таганрогском заливеЧто можно поймать в Таганрогском заливе
Что можно поймать в Таганрогском заливе
Фото: 1MI

Рыбалка на реке Маныч

На реке Маныч, притоке Дона, можно найти множество хороших мест для рыбной ловли. Река извилистая и не очень широкая, а вокруг ее берегов простирается степная местность с камышами. На протяжении всего русла можно найти различные пруды, а также озеро Маныч-Гудило и Веселовское водохранилище.

Весной и летом рыбаки приезжают сюда, чтобы поймать язя, налима, судака и леща. Осенью встречаются тарань, окунь, плотва, карп и красноперка. Зимой можно успешно ловить карасей и щук. Конечно же, в реке Маныч обитают и другие виды рыбы.

Одним из самых лучших мест для рыбной ловли на Маныче является мелководье и широкие заводи, особенно в районе станицы Манычской.

Рыбалка на реке Сал

Река Сал — это русловой приток реки Дон в юго-восточной части степной области. Русло этой реки извилистое и не очень глубокое — местами всего 5-6 метров. Ширина реки не превышает 20 метров. Местность вокруг реки Сал очень тихая и нетронутая человеком, здесь царит дикая природа.

В реке Сал много пищи для рыбы, поэтому здесь обитают большие сомы и жерехи. Если отправиться на рыбалку сюда, то для наживки хорошо подходит обычный червь, которого можно найти после дождя.

Однако во время рыбалки в Ростовской области стоит учитывать ограничения, которые могут действовать на вылов рыбы.

Читайте также о том, как актер Безруков наловил на палку ведро окуней в Ростове-на-Дону.

Рыбалка на реке СалРыбалка на реке Сал
Рыбалка на реке Сал
Фото: 1MI
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