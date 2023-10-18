Комбат батальона «Югра» попал в ростовский госпиталь после контузии в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В среду, 18 октября, стало известно, что комбат «Югра» Дмитрий Аксенов получил контузию в ходе боевых действий во время специальной военной операции, после чего военнослужащего направили в госпиталь Ростова-на-Дону.
По словам Аксенова, причиной его госпитализации стала дурная привычка ходить на штурмы с личным составом. Комбат предполагает, что однажды подобная небрежность может закончиться для него плачевно.
Сейчас мужчина находится в военном госпитале Ростова. Контузию Дмитрий Аксенов получил после взрыва гранаты, сброшенной украинским дроном. В результате атаки погиб солдат из Ханты-Мансийска. Сам командир батальона лишился слуха в правом ухе, также ухудшилось зрение на левом глазу, однако врачи допускают, что комбату удастся восстановиться.
«В ближайшее время он планирует снова вернуться на фронт», — сказано в сообщении издания.
Ранее жительница Новочеркасска отправилась в зону СВО в качестве добровольца.