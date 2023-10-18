Комбат батальона «Югра» попал в ростовский госпиталь после контузии в зоне СВО

Сейчас мужчина находится в военном госпитале Ростова. Контузию Дмитрий Аксенов получил после взрыва гранаты, сброшенной украинским дроном. В результате атаки погиб солдат из Ханты-Мансийска. Сам командир батальона лишился слуха в правом ухе, также ухудшилось зрение на левом глазу, однако врачи допускают, что комбату удастся восстановиться.