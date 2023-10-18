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В госпиталь Ростова поступил комбат «Югра», на которого с дрона ВСУ сбросили гранату

Комбат батальона «Югра» попал в ростовский госпиталь после контузии в зоне СВО

18 октября 2023, 07:13
Фото: mil.ru
В госпиталь Ростова поступил комбат «Югра», на которого с дрона ВСУ сбросили гранату

Комбата «Югра» Аксенова привезли в госпиталь в Ростове после контузии на СВО

Комбата «Югра» Дмитрия Аксенова направили в ростовский госпиталь после контузии, полученной в ходе СВО, об этом сообщили в издании muksun.fm.

В среду, 18 октября, стало известно, что комбат «Югра» Дмитрий Аксенов получил контузию в ходе боевых действий во время специальной военной операции, после чего военнослужащего направили в госпиталь Ростова-на-Дону.

По словам Аксенова, причиной его госпитализации стала дурная привычка ходить на штурмы с личным составом. Комбат предполагает, что однажды подобная небрежность может закончиться для него плачевно.

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Сейчас мужчина находится в военном госпитале Ростова. Контузию Дмитрий Аксенов получил после взрыва гранаты, сброшенной украинским дроном. В результате атаки погиб солдат из Ханты-Мансийска. Сам командир батальона лишился слуха в правом ухе, также ухудшилось зрение на левом глазу, однако врачи допускают, что комбату удастся восстановиться.

«В ближайшее время он планирует снова вернуться на фронт», — сказано в сообщении издания.

Ранее жительница Новочеркасска отправилась в зону СВО в качестве добровольца.

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