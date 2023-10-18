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Массовая высадка деревьев пройдет в Ростове-на-Дону

Массовая высадка деревьев пройдет в Ростове-на-Дону

18 октября 2023, 07:58
Фото: donland.ru
Массовая высадка деревьев пройдет в Ростове-на-Дону

Более 3 тыс растений высадят в Ростове-на-Дону 21 октября

В Ростове-на-Дону пройдет День древонасаждения, в рамках которого высадят большое количество растений, сообщил в Telegram глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал о сложившейся традиции, которая зародилась более 100 лет назад. Теперь мероприятия по высадке деревьев проходят два раза в год — весной и осенью.

С 2021 года удалось высадить около 40 тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, появились несколько памятных Аллей: в честь учителей, врачей, спортсменов, отцов.

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«В субботу, 21 октября, проведем очередной осенний День древонасаждения и высадим в городе более 1,4 тысячи деревьев и 1,7 тысячи кустарников», — анонсировал Алексей Логвиненко.

Он пригласил всех желающих присоединиться к акции.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на восстановление лесов потратили около 116,5 миллиона рублей.

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