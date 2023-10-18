Массовая высадка деревьев пройдет в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Он рассказал о сложившейся традиции, которая зародилась более 100 лет назад. Теперь мероприятия по высадке деревьев проходят два раза в год — весной и осенью.
С 2021 года удалось высадить около 40 тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, появились несколько памятных Аллей: в честь учителей, врачей, спортсменов, отцов.
«В субботу, 21 октября, проведем очередной осенний День древонасаждения и высадим в городе более 1,4 тысячи деревьев и 1,7 тысячи кустарников», — анонсировал Алексей Логвиненко.
Он пригласил всех желающих присоединиться к акции.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на восстановление лесов потратили около 116,5 миллиона рублей.