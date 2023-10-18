rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Система перехода в 10 класс и поступления в колледж устарела в Ростовской области

Модель перехода в 10 класс и поступления в колледж изменится в Ростовской области

18 октября 2023, 16:12
Фото: 1MI
Система перехода в 10 класс и поступления в колледж устарела в Ростовской области

Модель перехода в 10 класс и поступления в колледж поменяют в Ростовской области

Система перехода в 10 класс и поступления в колледж устарела в России, в том числе в Ростовской области, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В Рособрнадзоре заявили о скорых переменах в российском образовании. Чиновники считают, что модель перехода в 10 класс и поступления в колледжи устарела и требует модернизации.

«Уже сегодня все специалисты понимают: конкурс аттестатов не работает, эта схема не отвечает современным требованиям», — заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Эксперт предостерег от идеи отбирать смартфоны у учеников в школах Ростова
Узнать подробнее

Дело в том, что для поступления в колледжи сейчас не нужны результаты ЕГЭ или ОГЭ, а требуется только аттестат. Однако в Рособрнадзоре считают, что аттестаты даются девятикласснику лишь для того, чтобы он спокойно поступил в техникум или колледж, и не «портил картинку» в 10-м классе.

«У нас сейчас средний балл по конкурсу аттестатов — 4,7. Выходит, в колледжи уходят после 9-го класса практически отличники. А слабоуспевающие идут в 10-й класс. Здесь объективностью не пахнет», — отметил Музаев.

Рособрнадзор планирует изменить количество экзаменов и «подходы в целом». Подготовить нововведения обещают в 2024 году.

Ранее эксперт выступил категорически против униформы для учителей в Ростовской области.

Читайте также:
Психолог Наумова объяснила, как повысить мотивацию ребенка в школеШкола на 1,2 тыс мест в Суворовском в Ростове появится к 1 сентября 2024 годаЭксперт выступил категорически против униформы для учителей в Ростовской области
#Общество#Россия#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#RostovGazeta
Подпишитесь
В Ростове пылают пожары, дрожат дома и боятся клопов
Сегодня, 14:54
Вассерман оценил вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области
Сегодня, 15:28
Завяли помидоры: Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие овощи
Сегодня, 14:38
«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию
Сегодня, 13:59
Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области
Сегодня, 15:19
Юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице
Сегодня, 13:58