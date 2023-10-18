Модель перехода в 10 класс и поступления в колледж изменится в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В Рособрнадзоре заявили о скорых переменах в российском образовании. Чиновники считают, что модель перехода в 10 класс и поступления в колледжи устарела и требует модернизации.
«Уже сегодня все специалисты понимают: конкурс аттестатов не работает, эта схема не отвечает современным требованиям», — заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Дело в том, что для поступления в колледжи сейчас не нужны результаты ЕГЭ или ОГЭ, а требуется только аттестат. Однако в Рособрнадзоре считают, что аттестаты даются девятикласснику лишь для того, чтобы он спокойно поступил в техникум или колледж, и не «портил картинку» в 10-м классе.
«У нас сейчас средний балл по конкурсу аттестатов — 4,7. Выходит, в колледжи уходят после 9-го класса практически отличники. А слабоуспевающие идут в 10-й класс. Здесь объективностью не пахнет», — отметил Музаев.
Рособрнадзор планирует изменить количество экзаменов и «подходы в целом». Подготовить нововведения обещают в 2024 году.
Ранее эксперт выступил категорически против униформы для учителей в Ростовской области.