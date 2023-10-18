Модель перехода в 10 класс и поступления в колледж изменится в Ростовской области

Дело в том, что для поступления в колледжи сейчас не нужны результаты ЕГЭ или ОГЭ, а требуется только аттестат. Однако в Рособрнадзоре считают, что аттестаты даются девятикласснику лишь для того, чтобы он спокойно поступил в техникум или колледж, и не «портил картинку» в 10-м классе.