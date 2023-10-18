МТС Банк повысил ставку по депозитам для предпринимателей до 12,13% годовых

Для открытия депозита субъектам МСБ необязательно иметь расчётный счет в МТС Банке, однако при необходимости его можно открыть бесплатно, выбрав удобный тариф по рассчётно-кассовому обслуживанию в зависимости от характера и масштаба деятельности: от начинающего и сезонного до устойчивого бизнеса с регулярными операциями. Также клиенты — предприниматели могут воспользоваться дополнительными продуктами и услугами: установить эквайринг в торговой точке, открыть бизнес-карту к расчётному счету, взять кредит на оборотные средства или на исполнение контракта, получить экспресс-гарантию.