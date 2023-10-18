rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

МТС Банк повысил ставку по депозитам для предпринимателей до 12,13% годовых

МТС Банк повысил ставку по депозитам для предпринимателей до 12,13% годовых

18 октября 2023, 10:49
Фото: 1MI
Реклама. ПАО «МТС-БАНК» . erid: LjN8JwirY
МТС Банк улучшил условия по вкладам для организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Максимальная ставка по депозиту «Классический онлайн» повышена до 12,13% годовых.

Продукт «Классический онлайн» можно открыть непосредственно в интернет-банке на срок от 1 дня до 2 лет и на сумму от 50 тыс. до 400 млн рублей. Процентная ставка по депозиту составляет от 10,77% до 12,13% годовых в зависимости от суммы и срока размещения средств.

Для открытия депозита субъектам МСБ необязательно иметь расчётный счет в МТС Банке, однако при необходимости его можно открыть бесплатно, выбрав удобный тариф по рассчётно-кассовому обслуживанию в зависимости от характера и масштаба деятельности: от начинающего и сезонного до устойчивого бизнеса с регулярными операциями. Также клиенты — предприниматели могут воспользоваться дополнительными продуктами и услугами: установить эквайринг в торговой точке, открыть бизнес-карту к расчётному счету, взять кредит на оборотные средства или на исполнение контракта, получить экспресс-гарантию.

Подробнее с условиями по вкладу «Классический онлайн» можно ознакомиться на сайте МТС Банка.

Подпишитесь
В Ростове пылают пожары, дрожат дома и боятся клопов
Сегодня, 14:54
Вассерман оценил вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области
Сегодня, 15:28
Завяли помидоры: Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие овощи
Сегодня, 14:38
«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию
Сегодня, 13:59
Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области
Сегодня, 15:19
Юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице
Сегодня, 13:58