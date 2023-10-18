На начальника отдела в управлении торговли Ростова завели уголовное дело

Издание сообщает, что в управлении торговли Ростова прошли обыски. После них следователи выдвинули подозрения в отношении начальника управления Алексея Зайдлина и его подчиненных по нестационарной торговле в городе. Дмитрия Исаева, в частности, подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц, хищении чужого имущества и приобретение права на чужое имущество через обман.