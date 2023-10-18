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В Ростове дело завели против начальника отдела развития нестационарной торговли Дмитрия Исаева

На начальника отдела в управлении торговли Ростова завели уголовное дело

18 октября 2023, 16:46
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
В Ростове дело завели против начальника отдела развития нестационарной торговли Дмитрия Исаева
В Ростове уголовное дело завели против начальника отдела развития нестационарной торговли Дмитрия Исаева, сообщает источник 161.ру.

Новый поворот произошел в громком деле о полицейском ОПГ Ростова. Дело возбуждено в отношении начальника отдела развития нестационарной торговли управления торговли Ростова Дмитрии Исаеве. Также по этому же делу новые обвинения выдвинуты экс-главе администрации Ленинского района Константину Тихонову.

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Издание сообщает, что в управлении торговли Ростова прошли обыски. После них следователи выдвинули подозрения в отношении начальника управления Алексея Зайдлина и его подчиненных по нестационарной торговле в городе. Дмитрия Исаева, в частности, подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц, хищении чужого имущества и приобретение права на чужое имущество через обман.

«Эту же статью возбудили и против Константина Тихонова, — говорит источник СМИ, — Теперь они проходят по этому уголовному делу вдвоем. До этого Тихонова обвиняли только в превышении должностных полномочий».

В управлении торговли тем временем продолжаются обыски и допросы. Сообщается, что показания против Тихонова дали уже несколько человек.

Официально информация о новых уголовных делах пока не подтверждалась. Данные уточняются.

Напомним, дело о полицейском ОПГ в Ростове расследуется уже несколько месяцев. Его фигурантами стали некоторые сотрудники полиции и чиновники. Они за взятки покрывали незаконные табачные ларьки в городе.

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