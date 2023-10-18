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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

На сгоревшем складе в Ростове могли не соблюдать требования безопасности

На сгоревшем складе в Ростове могли не соблюдать требования безопасности

18 октября 2023, 12:27
Фото: МЧС
На сгоревшем складе в Ростове могли не соблюдать требования безопасности

Проверка началась на складе в Ростове, где был риск детонации

В Ростове-на-Дону началась проверка после пожара на территории складов, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что днем в среду, 18 октября, загорелся склад на улице 1-я Луговая на площади 500 квадратных метров. В нем хранили поликарбонат, а рядом находились баллоны с сероводородом, которые могли взорваться. Но пламя к ним не подпустили.

Возгорание началось примерно в 11.30 мск, а полностью ликвидировать огонь удалось к 14.20. Что стало причиной пожара, пока не раскрывается.

Один человек пострадал во время страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону
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Теперь в прокуратуре рассказали о начавшейся проверке.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

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