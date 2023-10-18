На сгоревшем складе в Ростове могли не соблюдать требования безопасности

Напомним, что днем в среду, 18 октября, загорелся склад на улице 1-я Луговая на площади 500 квадратных метров. В нем хранили поликарбонат, а рядом находились баллоны с сероводородом, которые могли взорваться. Но пламя к ним не подпустили.