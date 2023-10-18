На сгоревшем складе в Ростове могли не соблюдать требования безопасности

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Напомним, что днем в среду, 18 октября, загорелся склад на улице 1-я Луговая на площади 500 квадратных метров. В нем хранили поликарбонат, а рядом находились баллоны с сероводородом, которые могли взорваться. Но пламя к ним не подпустили.
Возгорание началось примерно в 11.30 мск, а полностью ликвидировать огонь удалось к 14.20. Что стало причиной пожара, пока не раскрывается.
Теперь в прокуратуре рассказали о начавшейся проверке.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.