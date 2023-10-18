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«Стены дрожали»: ростовчане заявили о двух громких звуках взрывов

«На Западном стены дрожали»: ростовчане заявили об еще двух громких звуках взрывов

18 октября 2023, 11:48
Фото: 1MI
«Стены дрожали»: ростовчане заявили о двух громких звуках взрывов

Ростовчане заявили о двух громких звуках взрывов 18 октября

В Ростове-на-Дону днем в среду, 18 октября, были слышны громкие звуки, похожие на взрыв, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Он находился в это время на Западном и услышал два громких звука, напоминающих взрыв. Пользователи соцсетей, проживающие в другие городах, стали писать, что также слышали необычные звуки.

Так, житель Таганрога утверждает, что у него начал трястись дом, а другие говорят о подобном эффекте, но с окнами. Высказались и жители Азова, услышавшие звук.

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«Наверное, опять самолеты на сверхзвук переходили», — предположили ростовчане. Другие заявили, что самолеты в это время не летали.

«Три громких взрыва слышали на Западном. Сначала одиночный, а примерно через 20 мин два последовательных. Все три громко-глухие и с небольшой взрывной волной», — рассказали читатели RostovGazeta.

«На Западном стены дрожали», — пишут ростовчане.

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