«На Западном стены дрожали»: ростовчане заявили об еще двух громких звуках взрывов

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Он находился в это время на Западном и услышал два громких звука, напоминающих взрыв. Пользователи соцсетей, проживающие в другие городах, стали писать, что также слышали необычные звуки.
Так, житель Таганрога утверждает, что у него начал трястись дом, а другие говорят о подобном эффекте, но с окнами. Высказались и жители Азова, услышавшие звук.
«Наверное, опять самолеты на сверхзвук переходили», — предположили ростовчане. Другие заявили, что самолеты в это время не летали.
«Три громких взрыва слышали на Западном. Сначала одиночный, а примерно через 20 мин два последовательных. Все три громко-глухие и с небольшой взрывной волной», — рассказали читатели RostovGazeta.
«На Западном стены дрожали», — пишут ростовчане.