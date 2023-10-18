Один человек пострадал во время страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Днем в среду начался пожар, площадь которого достигла 500 «квадратов». Известно, что на территории комплекса хранили поликарбонат.
Во время тушения возгорания удалось предотвратить детонацию, так как огню не позволили перекинуться на находившиеся рядом баллоны с сероводородом. По информации управления, пострадал один человек, который получил ожоги.
Всего к ликвидации пламени привлекли 70 специалистов, им потребовались 26 единиц техники. В 13.25 пожар получилось локализовать.
Ранее появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад. Посмотреть его можно по ссылке.