rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Один человек пострадал во время страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону

Один человек пострадал во время страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону

18 октября 2023, 10:41
Фото: МЧС
Один человек пострадал во время страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону

Один человек получил ожоги при пожаре на складе в Ростове 18 октября

В Ростове-на-Дону один человек получил ожоги во время крупного пожара на улице 1-я Луговая, сообщили в региональном УМЧС.

Днем в среду начался пожар, площадь которого достигла 500 «квадратов». Известно, что на территории комплекса хранили поликарбонат.

Во время тушения возгорания удалось предотвратить детонацию, так как огню не позволили перекинуться на находившиеся рядом баллоны с сероводородом. По информации управления, пострадал один человек, который получил ожоги.

Появились новые кадры страшного пожара на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
Один человек пострадал во время страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону
Видео: МЧС

Всего к ликвидации пламени привлекли 70 специалистов, им потребовались 26 единиц техники. В 13.25 пожар получилось локализовать.

Ранее появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад. Посмотреть его можно по ссылке.

Читайте также:
Появились новые кадры страшного пожара на складе с поликарбонатом в Ростове-на-ДонуПри пожаре в частном доме в Ростове пострадал человекВ Ростове из-за пожара на левом берегу Дона возникли пробки
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Техника#Последние новости Ростова на сегодня#УМЧС#Специалисты#Пострадавший#Склад#Локализация#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове пылают пожары, дрожат дома и боятся клопов
Сегодня, 14:54
Вассерман оценил вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области
Сегодня, 15:28
Завяли помидоры: Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие овощи
Сегодня, 14:38
«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию
Сегодня, 13:59
Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области
Сегодня, 15:19
Юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице
Сегодня, 13:58