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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

Огонь добрался до склада с легковоспламеняющимся кислородом в Ростове

Огонь добрался до склада с легковоспламеняющимся кислородом в Ростове

18 октября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Огонь добрался до склада с легковоспламеняющимся кислородом в Ростове

Пламя охватило три склада на Левом берегу в Ростове-на-Дону 18 октября

В Ростове-на-Дону на Левом берегу горят три складских помещения, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Вначале загорелся склад, где хранят удобрения. Канал пишет, что после этого огонь перекинулся на соседнее здание с листовым пластиком.

«Следом полыхнул третий склад — с техническими газами, в том числе легковоспламеняемым кислородом», — говорится в публикации. Но официальной информации об этом не поступало.

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Огонь добрался до склада с легковоспламеняющимся кислородом в Ростове
Видео: Don Mash

По данным регионального УМЧС, на улице 1-й Луговой горит склад на площади 400 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли более 50 человек.

Ранее появилось видео от очевидцев с места пожара, в ролике видны горящее здание и распространяющийся по городу черный дым.

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