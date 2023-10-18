Огонь добрался до склада с легковоспламеняющимся кислородом в Ростове

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Вначале загорелся склад, где хранят удобрения. Канал пишет, что после этого огонь перекинулся на соседнее здание с листовым пластиком.
«Следом полыхнул третий склад — с техническими газами, в том числе легковоспламеняемым кислородом», — говорится в публикации. Но официальной информации об этом не поступало.
По данным регионального УМЧС, на улице 1-й Луговой горит склад на площади 400 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли более 50 человек.
Ранее появилось видео от очевидцев с места пожара, в ролике видны горящее здание и распространяющийся по городу черный дым.