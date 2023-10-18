«Опасность измены: последствия с точки зрения вселенских законов»

«Для мусульман нормальным является иметь несколько жен, а в Тибете до сих пор сохраняется матриархат, где женщина может иметь несколько мужей. В других религиях, однако, принято, что пара состоит из мужчины и женщины — третьего лица быть не должно», — пояснила Абравитова.