«Опасность измены: последствия с точки зрения вселенских законов»

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Измена для многих людей является таким же тяжелым испытанием, как потеря близкого человека или развод. Но помимо законов людей, изменщик также нарушает и вселенские законы, а значит, будет понесена расплата.
Знаменитая эксперт по эзотерике и тарологии Марианна Абравитова рассказала журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о том, почему третье лицо в отношениях всегда лишнее, и почему изменять опасно. По ее словам, брачная пара — это связующий канал.
«Существуют вселенские законы, которые регулируют взаимодействие мужской и женской энергии. Человек должен следовать этим законам. Однако есть много моментов, которые нам не до конца понятны», — заявила Абравитова.
Эксперт продолжила, что в различных религиях существуют различные вариации брака.
«Для мусульман нормальным является иметь несколько жен, а в Тибете до сих пор сохраняется матриархат, где женщина может иметь несколько мужей. В других религиях, однако, принято, что пара состоит из мужчины и женщины — третьего лица быть не должно», — пояснила Абравитова.
Согласно вселенским законам, мужчина и женщина, которые находятся в браке, обмениваются энергиями.
«Если мы добавляем к этому связующему каналу третье лицо, это уже является нарушением закона высших сил. Тогда начинаются такие сильные коррекции в полях этих людей, в их судьбах, в их мировоззрении, что невозможно гарантировать, что они будут продолжать жить нормальную жизнь и останутся нормальными людьми», — подчеркнула эксперт.
По словам Абравитовой, измена вызывает не только глубокий кризис в отношениях, но и наказание от высших сил.