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Posted Сегодня, 21:22

Published Сегодня, 21:22

Modified Сегодня, 21:25

Updated Сегодня, 21:25

Диетолог объяснил, почему ростовчане толстеют сильнее, чем жители других регионов

«Пиво стало культом»: диетолог назвала главную причину лишнего веса у ростовчан

17 октября 2023, 21:22
Фото: Andreas Trepte, www.аvi-fаunа.infо/cc by sa 2.5/wikimedia.org
Диетолог объяснил, почему ростовчане толстеют сильнее, чем жители других регионов

Диетолог Кривошей объяснила, почему ростовчане толстеют сильнее других

Ростовчане слишком преданы культу пива, заявила в разговоре с корреспондентом RostovGazeta ростовские диетолог Анастасия Кривошей.

По мнению диетолога, ростовчане на 15% сильнее подвержены риску ожирения, чем жители северных регионов России.

«Раньше южане были стройнее своих северных соседей, потому что погода позволяла продлить им период активности. Но это уже ушло в прошлое, потому что с приходом гаджетов, работы в офисе или на дому наш образ жизни теперь почти не отличается», — заявляет диетолог.

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Анастасия Кривошей отмечает, что главной причиной лишнего веса у ростовчан стало употребление пива.

«У нас в Ростовской области выпить баночку пива после работы — практически культ. Под него почти всегда употребляют соленые снеки: сушеную рыбу, орехи, чипсы. Из-за избытка соли и алкоголя тело отекает, а вес увеличивается», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане продают толстого мурчащего кота и открывающего пиво попугая.

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