«Пиво стало культом»: диетолог назвала главную причину лишнего веса у ростовчан

Posted Сегодня, 21:22
Published Сегодня, 21:22
Modified Сегодня, 21:25
Updated Сегодня, 21:25
По мнению диетолога, ростовчане на 15% сильнее подвержены риску ожирения, чем жители северных регионов России.
«Раньше южане были стройнее своих северных соседей, потому что погода позволяла продлить им период активности. Но это уже ушло в прошлое, потому что с приходом гаджетов, работы в офисе или на дому наш образ жизни теперь почти не отличается», — заявляет диетолог.
Анастасия Кривошей отмечает, что главной причиной лишнего веса у ростовчан стало употребление пива.
«У нас в Ростовской области выпить баночку пива после работы — практически культ. Под него почти всегда употребляют соленые снеки: сушеную рыбу, орехи, чипсы. Из-за избытка соли и алкоголя тело отекает, а вес увеличивается», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане продают толстого мурчащего кота и открывающего пиво попугая.