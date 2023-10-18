«Пиво стало культом»: диетолог назвала главную причину лишнего веса у ростовчан

«Раньше южане были стройнее своих северных соседей, потому что погода позволяла продлить им период активности. Но это уже ушло в прошлое, потому что с приходом гаджетов, работы в офисе или на дому наш образ жизни теперь почти не отличается», — заявляет диетолог.