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Пламя уничтожило 400 кв метров складского помещения на Левом берегу в Ростове

Пламя уничтожило 400 кв метров складского помещения на Левом берегу в Ростове

18 октября 2023, 09:51
Фото: 1MI
Пламя уничтожило 400 кв метров складского помещения на Левом берегу в Ростове

Площадь пожара на складе в Ростове достигла 400 кв м днем 18 октября

В Ростове-на-Дону площадь пожара на территории склада на улице 1-я Луговая достигла 400 квадратных метров, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался днем в среду, 18 октября, в 11.32, после чего огонь распространился на 400 «квадратов». Из-за этого объявили второй ранг сложности.

Всего к ликвидации огня привлекли 57 человек, они используют 19 единиц техники. О том, что хранится на складах, официальной информации пока нет.

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Между тем, Telegram-канал Don_Mash пишет, что горят уже три склада. В них хранятся минераловатные утеплители, пластик и технические газы.

Пользователи в соцсетях публикуют видео с места возгорания и показывают открытое пламя и дым.

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