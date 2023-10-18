Пламя уничтожило 400 кв метров складского помещения на Левом берегу в Ростове

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Пожар начался днем в среду, 18 октября, в 11.32, после чего огонь распространился на 400 «квадратов». Из-за этого объявили второй ранг сложности.
Всего к ликвидации огня привлекли 57 человек, они используют 19 единиц техники. О том, что хранится на складах, официальной информации пока нет.
Между тем, Telegram-канал Don_Mash пишет, что горят уже три склада. В них хранятся минераловатные утеплители, пластик и технические газы.
Пользователи в соцсетях публикуют видео с места возгорания и показывают открытое пламя и дым.