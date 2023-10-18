Почему на Западе так боятся российско-китайского союза?

Posted Сегодня, 21:42
Published Сегодня, 21:42
Modified Сегодня, 22:05
Updated Сегодня, 22:05
Президент РФ Путин прибыл во вторник, 17 октября, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в Китай, где принял участие в работе III Международного форума «Один пояс, один путь».
Несмотря на бурные события в мире, этот визит стал одной из центральных тем для западных СМИ, многие из которых подчеркивают, что укрепление связей Москвы и Пекина не только невозможно игнорировать, но и необходимо переоценить, чтобы избежать больших проблем в будущем.
Так, по оценке CNN, визит Путина в КНР призван «подчеркнуть общее видение двух лидеров нового международного порядка, в котором больше не будут доминировать Соединенные Штаты и их демократические союзники».
В свою очередь, агентство Reuters напоминает, что с самого начала украинского конфликта Москва укрепила энергетические связи с Пекином и сейчас поставляет в КНР около 2 млн баррелей нефти в день, что составляет более трети ее общего экспорта сырой нефти, а также намерена построить вторую очередь газопровода «Сила Сибири» в Китай.
При этом Bloomberg обращает внимание на резко укрепившиеся военно-политические связи между двумя странами, в том числе благодаря прочным личным отношениям между главами двух государств. Это вызвало «растущую обеспокоенность среди демократических лидеров от Вашингтона до Токио».
По мнению авторов обзора, сближение Москвы и Пекина вызвано их общим «отчуждением от США», а также международными санкциями, которые привели к окончательному разрыву между Россией и Западом. Это заставило Москву искать новых партнеров и особенно новые рынки для экспорта энергоносителей, а быстрорастущий Китай хорошо подошел для этой цели, став крупным покупателем российских товаров.
Не менее важным фактором называется все более активная координация позиций РФ и КНР в Совете безопасности ООН, где обе страны имеют право вето и часто вместе выступают против Соединенных Штатов.
«Россия и Китай разделяют глубокую враждебность по отношению к альянсам США, угрожающих тому, что они считают своими законными сферами влияния. Для России это НАТО в Европе. Для Китая — сеть двусторонних оборонных договоров Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе», — пишет Bloomberg, отмечая, что это уже заставило некоторых политиков опасаться, что США «могут быть вынуждены вести сражение на два фронта».
При этом приводятся слова бывшего сенатора от штата Оклахома Джима Инхофа, который утверждает, что с поправкой на паритет покупательной способности Россия и Китай в совокупности тратят на оборону больше, чем США.