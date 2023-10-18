Политолог рассказал, чем опасны для Ростова тайно переданные Украине ракеты ATACMS

«Нужно понимать, что большого количества этих ракет быть не может. Они очень дорогие. Но и 20 ракет — это достаточно большой объем. Если речь идет об ATACMS максимальной дальности, то Украина сможет наносить удары и по Ростовской области, и по Смоленску, и даже по Минску. То есть СВО сможет достаточно глубоко перейти на территорию России. Но говорить об этом пока не имеет смысла — покажет только время», — резюмирует политолог.