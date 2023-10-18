Политолог рассказал, чем опасны для Ростова тайно переданные Украине ракеты ATACMS

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Напомним, что по информации СМИ, Украина тайно получила ракеты ATACMS, которые в теории могут достать до Ростовской области.
«Первые такие ракеты были обнаружены вчера на территории Донецка. Украина нанесла удар по городу. И только потом признались, что получили эти ракеты», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник подчеркивает, что дальность ATACMS достигает от 150 до 300 километров. Но какой дальности ракеты получила Украина — информация отсутствует.
«Нужно понимать, что большого количества этих ракет быть не может. Они очень дорогие. Но и 20 ракет — это достаточно большой объем. Если речь идет об ATACMS максимальной дальности, то Украина сможет наносить удары и по Ростовской области, и по Смоленску, и даже по Минску. То есть СВО сможет достаточно глубоко перейти на территорию России. Но говорить об этом пока не имеет смысла — покажет только время», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Германия отказалась передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова.