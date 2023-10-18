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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Политолог Абросимов рассказал, чем опасны для Ростова переданные Украине ATACMS

Политолог рассказал, чем опасны для Ростова тайно переданные Украине ракеты ATACMS

18 октября 2023, 12:53
Фото: U.S. Army Environmental Command/cc by 2.0/flickr.com
Политолог Абросимов рассказал, чем опасны для Ростова переданные Украине ATACMS

Политолог Абросимов рассказал, чем для Ростова опасны переданные Украине ATACMS

ATACMS — это ракеты максимальной дальности. Поэтому главный вопрос заключается в том, какие модификации ATACMS получила Украина, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что по информации СМИ, Украина тайно получила ракеты ATACMS, которые в теории могут достать до Ростовской области.

«Первые такие ракеты были обнаружены вчера на территории Донецка. Украина нанесла удар по городу. И только потом признались, что получили эти ракеты», — отмечает Дмитрий Абросимов.

СМИ заявили о полученных Украиной ракетах ATACMS, способных достать до Ростова
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Собеседник подчеркивает, что дальность ATACMS достигает от 150 до 300 километров. Но какой дальности ракеты получила Украина — информация отсутствует.

«Нужно понимать, что большого количества этих ракет быть не может. Они очень дорогие. Но и 20 ракет — это достаточно большой объем. Если речь идет об ATACMS максимальной дальности, то Украина сможет наносить удары и по Ростовской области, и по Смоленску, и даже по Минску. То есть СВО сможет достаточно глубоко перейти на территорию России. Но говорить об этом пока не имеет смысла — покажет только время», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Германия отказалась передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова.

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