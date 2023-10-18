Появились новые кадры страшного пожара на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В региональном УМЧС сообщили, что днем в среду, 18 октября, начался пожар на складе с поликарбонатом. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров, а к ликвидации огня привлекли 70 человек.
Всего для тушения огня задействовали 26 единиц техники. Удалось предотвратить детонацию, так как не дали огню добраться до баллонов с сероводородом.
Корреспондент сделал фото, на котором видно, как черный дым поднимается в небо. Его видно из нескольких районов города.
Между тем, кадры с пожаром публикует и МЧС, показывая пламя.