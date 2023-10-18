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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Опубликованы кадры страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону

Появились новые кадры страшного пожара на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону

18 октября 2023, 10:27
Фото: МЧС по РО
Опубликованы кадры страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону

Появились новые кадры страшного пожара на Левом берегу в Ростове

В Ростове-на-Дону продолжается пожар на территории складских помещений на левом берегу. Корреспондент RostovGazeta сделал фотографии недалеко от место происшествия.

В региональном УМЧС сообщили, что днем в среду, 18 октября, начался пожар на складе с поликарбонатом. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров, а к ликвидации огня привлекли 70 человек.

Всего для тушения огня задействовали 26 единиц техники. Удалось предотвратить детонацию, так как не дали огню добраться до баллонов с сероводородом.

Огонь добрался до склада с легковоспламеняющимся кислородом в Ростове
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Корреспондент сделал фото, на котором видно, как черный дым поднимается в небо. Его видно из нескольких районов города.

Корреспондент сделал фото, на котором видно, как черный дым поднимается в небо. Его видно из нескольких районов города.Корреспондент сделал фото, на котором видно, как черный дым поднимается в небо. Его видно из нескольких районов города.
Корреспондент сделал фото, на котором видно, как черный дым поднимается в небо. Его видно из нескольких районов города.
Фото: rostovgazeta.ru

Между тем, кадры с пожаром публикует и МЧС, показывая пламя.

Опубликованы кадры страшного пожара на складе в Ростове-на-ДонуОпубликованы кадры страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону
Опубликованы кадры страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону
Фото: МЧС по РО
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