Появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад с химией в Ростове

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
На видео очевидцы показали вырывающееся из ангаров пламя, а также поднимающийся в небо черный густой дым. А на прилегающей территории в это время продолжается обычная жизнь — люди спокойно проезжают на автомобилях и идут по своим делам.
По данным регионального УМЧС, в 11.32 мск загорелось складское помещение, на место выехали подразделения. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, объявлен второй ранг сложности.
Между тем, по данным Telegram-канала «Че по Ростову», сейчас горят склады с бытовой химией. Но официально это не подтверждали.
Ранее стала известна возможная причина крупного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове.