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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад с химией в Ростове

Появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад с химией в Ростове

18 октября 2023, 09:24
Фото: rostovgazeta.ru
Появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад с химией в Ростове

Появилось видео полыхающих складов с химией на Левом берегу в Ростове

В Интернете разместили видео, на котором показано возгорание складского помещения на улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону, ролик опубликован в соцсетях.

На видео очевидцы показали вырывающееся из ангаров пламя, а также поднимающийся в небо черный густой дым. А на прилегающей территории в это время продолжается обычная жизнь — люди спокойно проезжают на автомобилях и идут по своим делам.

По данным регионального УМЧС, в 11.32 мск загорелось складское помещение, на место выехали подразделения. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, объявлен второй ранг сложности.

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Появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад с химией в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Между тем, по данным Telegram-канала «Че по Ростову», сейчас горят склады с бытовой химией. Но официально это не подтверждали.

Ранее стала известна возможная причина крупного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове.

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