Взрыв сероводорода предотвратили на левом берегу в Ростове

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Начавшийся в среду днем пожар пока становится все сильнее. Если изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, теперь она достигла 500 «квадратов».
Сейчас горит склад с поликарбонатом на улице 1-я Луговая, который тушат 70 человек. Огню не дали перекинуться на находившиеся рядом баллоны с сероводородом.
По информации управления, пострадал один человек, он получил ожоги. О его состоянии пока информации нет.
Ранее появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад.