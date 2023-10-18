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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

Пожар на складе в Ростове-на-Дону мог привести к взрыву

Взрыв сероводорода предотвратили на левом берегу в Ростове

18 октября 2023, 10:42
Фото: МЧС
Пожар на складе в Ростове-на-Дону мог привести к взрыву

В Ростове предотвратили взрыв во время пожара на складе 18 октября

В Ростове-на-Дону удалось предотвратить детонацию на складе, который охватило пламенем, сообщили в региональном УМЧС.

Начавшийся в среду днем пожар пока становится все сильнее. Если изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, теперь она достигла 500 «квадратов».

Сейчас горит склад с поликарбонатом на улице 1-я Луговая, который тушат 70 человек. Огню не дали перекинуться на находившиеся рядом баллоны с сероводородом.

Появились новые кадры страшного пожара на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону
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Фото: МЧС

По информации управления, пострадал один человек, он получил ожоги. О его состоянии пока информации нет.

Ранее появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад.

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