Психолог Наумова объяснила, как повысить мотивацию ребенка в школе

«Тогда родителям нужно менять стратегию и хвалить так же ярко и эмоционально, как раньше ругали. Важно, чтобы родители направляли ребенка и помогли ему справиться со сложностями в учебном процессе. Тогда у ребенка будет прекрасная мотивация к учебе и будет интересно находиться в школе», — подчеркнула психолог.