Психолог Наумова объяснила, как повысить мотивацию ребенка в школе

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По ее мнению, родители должны помочь ребенку выбрать интересное направление, которое пригодится в дальнейшем, а также справиться с трудностями по другим предметам. Об этом пишет NEWS.ru.
«Каждый ребенок должен осознать учебные интересы и их достигнуть, и в этом нужно помогать. Тогда учиться становится интереснее», — отметила Наумова.
Эксперт также добавила, что у ребенка мотивация нередко угасает, поскольку родители демонстрируют негативные эмоции от того, как ребенок учится в школе. Из-за этого у ребенка на подсознательном уровне начинает формироваться боязнь.
«Тогда родителям нужно менять стратегию и хвалить так же ярко и эмоционально, как раньше ругали. Важно, чтобы родители направляли ребенка и помогли ему справиться со сложностями в учебном процессе. Тогда у ребенка будет прекрасная мотивация к учебе и будет интересно находиться в школе», — подчеркнула психолог.