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Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:10

Психолог Наумова объяснила, как повысить мотивацию ребенка в школе

18 октября 2023, 13:07
Родителям необходимо поддерживать и направлять ребенка во время учебы, только тогда него повысится мотивация к обучению школе. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее мнению, родители должны помочь ребенку выбрать интересное направление, которое пригодится в дальнейшем, а также справиться с трудностями по другим предметам. Об этом пишет NEWS.ru.

«Каждый ребенок должен осознать учебные интересы и их достигнуть, и в этом нужно помогать. Тогда учиться становится интереснее», — отметила Наумова.

Эксперт также добавила, что у ребенка мотивация нередко угасает, поскольку родители демонстрируют негативные эмоции от того, как ребенок учится в школе. Из-за этого у ребенка на подсознательном уровне начинает формироваться боязнь.

«Тогда родителям нужно менять стратегию и хвалить так же ярко и эмоционально, как раньше ругали. Важно, чтобы родители направляли ребенка и помогли ему справиться со сложностями в учебном процессе. Тогда у ребенка будет прекрасная мотивация к учебе и будет интересно находиться в школе», — подчеркнула психолог.

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