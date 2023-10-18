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Published Сегодня, 09:21

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Раскладушки и подушки: в Ростове собирают помощь для приехавших из Нагорного Карабаха

Раскладушки и подушки: в Ростове собирают помощь для беженцев из Нагорного Карабаха

18 октября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Раскладушки и подушки: в Ростове собирают помощь для приехавших из Нагорного Карабаха

В Ростове для переселенцев из Нагорного Карабаха собирают подушки и раскладушки

В Ростове-на-Дону начался сбор гуманитарной помощи для граждан, прибывших из Нагорного Карабаха, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Соответствующее объявление он увидел на заборе в Нахичевани. В нем говорится о «гуманитарном сборе для насильственно переселенных армян».

Можно приносить теплую одежду, обувь, одеяла, подушки, постельное белье. Кроме того, требуются раскладушки, которые находятся в рабочем состоянии.

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Пункт сбора находится на площади Толстого, где расположена Армянская апостольская церковь Сурб Арутюн.Пункт сбора находится на площади Толстого, где расположена Армянская апостольская церковь Сурб Арутюн.
Пункт сбора находится на площади Толстого, где расположена Армянская апостольская церковь Сурб Арутюн.
Фото: rostovgazeta.ru

Пункт сбора находится на площади Толстого, где расположена Армянская апостольская церковь Сурб Арутюн.

Напомним, что Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию. Примерно через сутки удалось договориться о прекращении огня, но одним из условий назвали разоружение армянских формирований.

А после азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

Ранее власти Ростовской области попросили бизнес передать в Сирию ноутбуки и гумпомощь.

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