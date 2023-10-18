Раскладушки и подушки: в Ростове собирают помощь для беженцев из Нагорного Карабаха

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Соответствующее объявление он увидел на заборе в Нахичевани. В нем говорится о «гуманитарном сборе для насильственно переселенных армян».
Можно приносить теплую одежду, обувь, одеяла, подушки, постельное белье. Кроме того, требуются раскладушки, которые находятся в рабочем состоянии.
Пункт сбора находится на площади Толстого, где расположена Армянская апостольская церковь Сурб Арутюн.
Напомним, что Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию. Примерно через сутки удалось договориться о прекращении огня, но одним из условий назвали разоружение армянских формирований.
А после азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.
Ранее власти Ростовской области попросили бизнес передать в Сирию ноутбуки и гумпомощь.