Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области

В Ростовской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. То есть на 10 тысяч населения болезнь подхватывают более 40 человек. Речь идет только об официальной статистике обратившихся к врачу.