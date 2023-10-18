Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В Ростовской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. То есть на 10 тысяч населения болезнь подхватывают более 40 человек. Речь идет только об официальной статистике обратившихся к врачу.
У заболевших регистрируют вирусы парагриппа, риновирусы и сезонные коронавирусы.
Также в регионе активно идет вакцинация от гриппа. Привить удалось уже четверть населения Ростовской области.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью.