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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Ростовской области зарегистрировано уже 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области

18 октября 2023, 15:19
Фото: 1MI
В Ростовской области зарегистрировано уже 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом

Число больных гриппом и ОРВИ превысило 17 тысяч человек в Ростовской области

В Ростовской области зарегистрировано уже 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Ростовской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. То есть на 10 тысяч населения болезнь подхватывают более 40 человек. Речь идет только об официальной статистике обратившихся к врачу.

У заболевших регистрируют вирусы парагриппа, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь
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Также в регионе активно идет вакцинация от гриппа. Привить удалось уже четверть населения Ростовской области.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью.

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