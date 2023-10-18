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Updated Сегодня, 17:18

Роспотребнадзор призвал носить маски и соблюдать дистанцию в Ростовской области

Роспотребнадзор призвал жителей Ростовской области носить маски

18 октября 2023, 17:16
Фото: 1MI
Роспотребнадзор призвал носить маски и соблюдать дистанцию в Ростовской области
Для снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ жителям Ростовской области предложили вернуться к знакомым со времен пандемии ограничениям, своими рекомендациями поделился Роспотребнадзор региона.

В Ростовской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. На 10 тысяч населения болезнь подхватывают более 40 человек. В статистике не учитываются случаи, когда люди занимаются самолечением и не сообщают о заболевании.

В регионе активно ведется прививочная кампания. Вакцинировать уже удалось 25% жителей Ростовской области.

Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ
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Чтобы снизить распространение ОРВИ и гриппа, Роспотребнадзор призвал местных жителей носить маски, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. Также специалисты просят по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий. Уточним, что рекомендации Роспотребнадзора пока носят необязательный характер.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#RostovGazeta
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