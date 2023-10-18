Роспотребнадзор призвал жителей Ростовской области носить маски

В Ростовской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. На 10 тысяч населения болезнь подхватывают более 40 человек. В статистике не учитываются случаи, когда люди занимаются самолечением и не сообщают о заболевании.