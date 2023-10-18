Роспотребнадзор призвал жителей Ростовской области носить маски

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В Ростовской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. На 10 тысяч населения болезнь подхватывают более 40 человек. В статистике не учитываются случаи, когда люди занимаются самолечением и не сообщают о заболевании.
В регионе активно ведется прививочная кампания. Вакцинировать уже удалось 25% жителей Ростовской области.
Чтобы снизить распространение ОРВИ и гриппа, Роспотребнадзор призвал местных жителей носить маски, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. Также специалисты просят по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий. Уточним, что рекомендации Роспотребнадзора пока носят необязательный характер.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь.