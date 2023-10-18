Россия сохраняет за собой лидерство в масштабах СНГ

На этой неделе президент России Владимир Путин совершил свою первую международную поездку в 2023 году. Расскажем, зачем российский лидер полетел в Бишкек и какие результаты были достигнуты во время его визита в Киргизию.