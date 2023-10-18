Россия сохраняет за собой лидерство в масштабах СНГ

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Первым делом президент РФ встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Путин отметил, что в прошлом году объем торговли между Москвой и Бишкеком вырос на 37% или 3,5 млрд. долларов. В первом полугодии текущего года этот показатель увеличился еще на 17,9%, пишет runews24.ru.
Сегодня Россия является крупнейшим инвестором в экономику Киргизии: около 36% всех прямых иностранных инвестиций поступает из России. В Киргизии работает 800 предприятий с российским капиталом.
Президент Киргизии подчеркнул важность развития торгово-экономических связей с Россией. Он заявил о стремлении увеличить двусторонний товарооборот.
В рамках визита были подписаны соглашения между правительствами двух стран о функционировании нового университета — Киргизско-Российского Славянского университета. Также началось строительство трех русскоязычных школ в Киргизии.
Особое внимание было уделено посещению российской авиабазы «Кант» в Чуйской области. Напомним, что эта база была построена во время конфликта с международными террористами, проникающими из Афганистана.
Путин подчеркнул важность сохранения военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Киргизией. Он отметил, что наши союзнические отношения, символом которых является присутствие российских военных в Канте, будут продолжать укрепляться и расширяться в интересах безопасности обеих стран.