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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники

Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники

18 октября 2023, 06:35
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники

Россияне выбрали Ростов в качестве самого популярного места отдыха на праздники

Ростов-на-Дону возглавил список самых популярных направлений для автобусных маршрутов на ноябрьские праздники, об этом сообщили РИА «Новости».
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Отдых

В издании со ссылкой на сервис путешествий tutu объявили, что Ростов, Воронеж с Переславлем-Залесским, Санкт-Петербургом, Рязанью, Краснодаром и Киржачом вошли в список самых популярных направлений для поездок на автобусе в ноябрьские праздники, с 4 по 6 ноября.

Поездка из Москвы в Ростов-на-Дону будет стоить от 1561 рубля, доехать до Воронежа и Санкт-Петербурга можно за сумму от 1362 рублей в каждом направлении, посещение Переславля-Залесского обойдется пассажирам автобуса в 557 рублей, самыми дорогими стали билеты в Краснодар — за них придется выложить более 2,6 тысячи рублей.

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Специалисты утверждают, что в Ростове туристов привлекают достопримечательности, казачьи традиции и местная кухня, в Воронеж россияне едут ради посещения парка «Белый колодец» и «тропы силы», а Переславль-Залесский привлекает своими старинными церквями, Музеем утюга, традиционной русской кухней и красивыми пейзажами.

Ранее стало известно, что с начала года Сахалин и Курилы посетили более 350 тысяч туристов.

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