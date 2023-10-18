Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники

Поездка из Москвы в Ростов-на-Дону будет стоить от 1561 рубля, доехать до Воронежа и Санкт-Петербурга можно за сумму от 1362 рублей в каждом направлении, посещение Переславля-Залесского обойдется пассажирам автобуса в 557 рублей, самыми дорогими стали билеты в Краснодар — за них придется выложить более 2,6 тысячи рублей.