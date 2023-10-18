Ростовские ученые нашли способ определять фейковые видео

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По информации РИА «Новости», программа предназначена для помощи журналистам в выявлении поддельных видео и позволяет пользователям быстро проверить подозрительные видеозаписи, такие как просьбы о срочной финансовой помощи от дальних родственников.
С использованием искусственного интеллекта легко можно создать фальшивое видео. При этом интеллектуальные системы становятся все более умными, и теперь уже даже специальным программам трудно отличить поддельный контент от реального.
Новая программа обнаруживает поддельные видеоролики, созданные с помощью технологии DeepFake. Этот инструмент может с высокой точностью определить признаки синтезирования лица человека с использованием нейронных сетей. Разработчики отмечают, что для использования этой программы достаточно скачать спорное видео и запустить проверку через командную строку.
Ранее информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком.