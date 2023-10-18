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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Ростовские ученые нашли способ определять фейковые видео

Ростовские ученые нашли способ определять фейковые видео

18 октября 2023, 07:15
Фото: Pxhere
Ростовские ученые нашли способ определять фейковые видео

Ученые из Ростова-на-Дону разработали программу для выявления фейковых видео

В Ростове-на-Дону ученым удалось разработать программу, которая способна определять поддельный видеоконтент, сообщают СМИ.

По информации РИА «Новости», программа предназначена для помощи журналистам в выявлении поддельных видео и позволяет пользователям быстро проверить подозрительные видеозаписи, такие как просьбы о срочной финансовой помощи от дальних родственников.

С использованием искусственного интеллекта легко можно создать фальшивое видео. При этом интеллектуальные системы становятся все более умными, и теперь уже даже специальным программам трудно отличить поддельный контент от реального.

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Новая программа обнаруживает поддельные видеоролики, созданные с помощью технологии DeepFake. Этот инструмент может с высокой точностью определить признаки синтезирования лица человека с использованием нейронных сетей. Разработчики отмечают, что для использования этой программы достаточно скачать спорное видео и запустить проверку через командную строку.

Ранее информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком.

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