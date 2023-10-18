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Updated Сегодня, 09:11

Крупный пожар начался возле вокзала в Ростове-на-Донуу

Склады с химией загорелись на Левом берегу в Ростове-на-Дону

18 октября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Крупный пожар начался возле вокзала в Ростове-на-Донуу

Склады с химией загорелись на Левом берегу в Ростове 18 октября

Ростове-на-Дону днем в среду, 18 октября, начался пожар на территории складов, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что возгорание началось в промзоне на Левом берегу. Говорится, что вспыхнули сразу несколько складов, где хранят бытовую химию.

С территории возгорания в небо вырываются огромные черные клубы дыма, которые видно с довольного большого расстояния. Канал уточнил, что есть угроза распространения огня на соседние здания.

Владелец «Раки и гады» в Ростове заявил, что ресторан не закроется из-за пожара
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Крупный пожар начался возле вокзала в Ростове-на-ДонууКрупный пожар начался возле вокзала в Ростове-на-Донуу
Крупный пожар начался возле вокзала в Ростове-на-Донуу
Фото: ТГ Че по Ростову

По информации регионального УМЧС, на улице 1-я Луговая горит складское помещение. На место выехали подразделения, информация уточняется.

Ранее стала известна возможная причина крупного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Черный дым#Происшествия
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