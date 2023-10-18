Склады с химией загорелись на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Канал пишет, что возгорание началось в промзоне на Левом берегу. Говорится, что вспыхнули сразу несколько складов, где хранят бытовую химию.
С территории возгорания в небо вырываются огромные черные клубы дыма, которые видно с довольного большого расстояния. Канал уточнил, что есть угроза распространения огня на соседние здания.
По информации регионального УМЧС, на улице 1-я Луговая горит складское помещение. На место выехали подразделения, информация уточняется.
Ранее стала известна возможная причина крупного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.