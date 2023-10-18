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Средняя зарплата дончан в I полугодии 2023 года выросла почти до 50 тысяч рублей

Средняя зарплата дончан выросла почти до 50 тысяч рублей

18 октября 2023, 08:31
Фото: 1MI
Средняя зарплата дончан в I полугодии 2023 года выросла почти до 50 тысяч рублей

В Ростовской области средние зарплаты выросли до 49,5 тысячи рублей за полгода

В Ростовской средняя зарплата выросла до 49,5 тысячи рублей, об этом сообщили в отчете донского правительства об итогах социально-экономического развития региона.

Напомним, в начале 2023 года стал известен средний уровень зарплат жителей Ростовской области за период с января по ноябрь 2022 года. Аналитики сообщили, что оплата труда выросла на 13,5%, благодаря чему среднемесячная зарплата достигла отметки в 43,2 тысячи рублей.

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Согласно отчету правительства, с января по июнь 2023 года эта тенденция к росту среднемесячной зарплаты сохранилась. При росте зарплаты на 15,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, дончане стали в среднем зарабатывать более 49,55 тысячи рублей.

Ранее аналитики портала трудоустройства объявили, что обычно работодатели в Ростовской области предлагают соискателю зарплату около 45,2 тысячи рублей.

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