Средняя зарплата дончан выросла почти до 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Напомним, в начале 2023 года стал известен средний уровень зарплат жителей Ростовской области за период с января по ноябрь 2022 года. Аналитики сообщили, что оплата труда выросла на 13,5%, благодаря чему среднемесячная зарплата достигла отметки в 43,2 тысячи рублей.
Согласно отчету правительства, с января по июнь 2023 года эта тенденция к росту среднемесячной зарплаты сохранилась. При росте зарплаты на 15,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, дончане стали в среднем зарабатывать более 49,55 тысячи рублей.
Ранее аналитики портала трудоустройства объявили, что обычно работодатели в Ростовской области предлагают соискателю зарплату около 45,2 тысячи рублей.