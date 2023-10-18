Средняя зарплата дончан выросла почти до 50 тысяч рублей

Согласно отчету правительства, с января по июнь 2023 года эта тенденция к росту среднемесячной зарплаты сохранилась. При росте зарплаты на 15,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, дончане стали в среднем зарабатывать более 49,55 тысячи рублей.