rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Стал известен знак Зодиака, который разбогатеет в 2024 году

Стал известен знак Зодиака, который разбогатеет в 2024 году

18 октября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Стал известен знак Зодиака, который разбогатеет в 2024 году
Астролог Василисе Володиной уверена, что в следующем году Водолеев ждут удачи во всех делах, а также в финансовых вопросах, пишут СМИ.

По словам астролога, год Зеленого Деревянного Дракона будет очень удачным для тех, кто родился под знаком Водолея. Она добавила, что дракон оценивает их творческую энергию и будет поддерживать их во всех начинаниях.

Teleprogramma.pro со ссылкой на Володину пишет, что с начала года наступит благоприятный период для карьерного роста и реализации проектов, которые помогут продвигать свой бизнес. Летом представители этого знака смогут значительно улучшить свое материальное положение.

Садовник и помощник астролога: стало известно, кому платят меньше всех в Ростове
Узнать подробнее

«С наступлением осени стоит готовиться к переменам в личной жизни. Возможно, у Водолеев появится шанс встретить свою настоящую любовь», — сообщила астролог.

Ранее другой астролог рассказывал, чего жителям Ростова стоит опасаться в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Садовник и помощник астролога: стало известно, кому платят меньше всех в РостовеАстролог рассказала, чего жителям Ростова стоит опасаться в 2023 годуАстролог предсказал, когда в Ростовской области упадут цены на еду
#Общество#Бизнес#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Доход#Творчество#2024 год#Цели
Подпишитесь
В Ростове пылают пожары, дрожат дома и боятся клопов
Сегодня, 14:54
Вассерман оценил вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области
Сегодня, 15:28
Завяли помидоры: Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие овощи
Сегодня, 14:38
«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию
Сегодня, 13:59
Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области
Сегодня, 15:19
Юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице
Сегодня, 13:58