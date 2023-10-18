Стало известно, кому дадут отсрочку от службы в армии в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что сейчас появляется много вопросов по поводу сотрудников в этой сфере. По его словам, есть постановление правительства, в котором прописано, кто из представителей ИТ-отрасли имеет право на отсрочку.
«У человека должно быть профильное образование и он должен проработать более 11 месяцев в аккредитованной ИТ-компании. Тогда он имеет право на отсрочку», — уточнил Егоров.
Он добавил, что организация должна передать всю информацию в Минцифры России, после чего данные попадают в Минобороны.
Ранее стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области.