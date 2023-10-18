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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

ИТ-специалистам в Ростовской области дадут отсрочку от службы в армии

Стало известно, кому дадут отсрочку от службы в армии в Ростовской области

18 октября 2023, 05:29
Фото: 1MI

ИТ-специалистам в Ростовской области дадут отсрочку от службы в армии

Специалистам, работающим в аккредитованных IT-компаниях, дадут отсрочку от службы в армии, сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что сейчас появляется много вопросов по поводу сотрудников в этой сфере. По его словам, есть постановление правительства, в котором прописано, кто из представителей ИТ-отрасли имеет право на отсрочку.

«У человека должно быть профильное образование и он должен проработать более 11 месяцев в аккредитованной ИТ-компании. Тогда он имеет право на отсрочку», — уточнил Егоров.

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Он добавил, что организация должна передать всю информацию в Минцифры России, после чего данные попадают в Минобороны.

Ранее стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Служба в армии#Минобороны
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