Стало известно, кто обнес магазин Apple в Ростове на 7 млн рублей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Ростове задержали грабителя, напавшего на магазин Apple Discount. Он находится на улице Максима Горького, 187. Вором оказался 19-летний местный житель.
В день ограбления он заранее позвонил в магазин и уточнил наличие товара. Продавец подробно рассказал ему о том, какая техника представлена. После этого молодой человек прибыл на место, расспросил консультанта о рассрочке, а затем ушел якобы снять наличные деньги. Вернулся он уже в медицинской маске и с игрушечным пистолетом и, угрожая расправой продавцу, забрал деньги из кассы, несколько телефонов и планшетов. Сумма награбленного составила семь миллионов рублей.
После задержания молодой человек объяснил, что остро нуждался в деньгах, а потому пошел на ограбление. Часть средств он уже успел потратить. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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