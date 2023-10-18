Стало известно, кто обнес магазин Apple в Ростове на 7 млн рублей

В день ограбления он заранее позвонил в магазин и уточнил наличие товара. Продавец подробно рассказал ему о том, какая техника представлена. После этого молодой человек прибыл на место, расспросил консультанта о рассрочке, а затем ушел якобы снять наличные деньги. Вернулся он уже в медицинской маске и с игрушечным пистолетом и, угрожая расправой продавцу, забрал деньги из кассы, несколько телефонов и планшетов. Сумма награбленного составила семь миллионов рублей.