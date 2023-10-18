rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Стало известно, кто обнес магазин Apple в Ростове на 7 млн рублей

Стало известно, кто обнес магазин Apple в Ростове на 7 млн рублей

18 октября 2023, 12:43
Фото: МВД по Ростовской обл
Стало известно, кто обнес магазин Apple в Ростове на 7 млн рублей

В Ростове задержан грабитель, обнесший магазин Apple на 7 млн рублей

В Ростове задержан 19-летний грабитель, обнесший магазин Apple, сумма украденного составила семь миллионов рублей, заявили в МВД.

В Ростове задержали грабителя, напавшего на магазин Apple Discount. Он находится на улице Максима Горького, 187. Вором оказался 19-летний местный житель.

Неизвестный с оружием и в камуфляже напал на магазин в Ростове
Узнать подробнее

В день ограбления он заранее позвонил в магазин и уточнил наличие товара. Продавец подробно рассказал ему о том, какая техника представлена. После этого молодой человек прибыл на место, расспросил консультанта о рассрочке, а затем ушел якобы снять наличные деньги. Вернулся он уже в медицинской маске и с игрушечным пистолетом и, угрожая расправой продавцу, забрал деньги из кассы, несколько телефонов и планшетов. Сумма награбленного составила семь миллионов рублей.

Стало известно, кто обнес магазин Apple в Ростове на 7 млн рублей
Видео: МВД по Ростовской обл

После задержания молодой человек объяснил, что остро нуждался в деньгах, а потому пошел на ограбление. Часть средств он уже успел потратить. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже iPhone.

Читайте также:
Вооруженный грабитель в Ростове вынес из магазина 40 смартфонов и два ноутбукаНеизвестный с оружием и в камуфляже напал на магазин в РостовеНаркоман из Ростова грабил аптеки на Кубани с игрушечным пистолетом
#Общество#Новости#Видео#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове пылают пожары, дрожат дома и боятся клопов
Сегодня, 14:54
Вассерман оценил вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области
Сегодня, 15:28
Завяли помидоры: Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие овощи
Сегодня, 14:38
«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию
Сегодня, 13:59
Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области
Сегодня, 15:19
Юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице
Сегодня, 13:58